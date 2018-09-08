Что связывает Орбакайте и Галкина?

В интернете стали появляться слухи о любовной связи между Кристиной Орбакайте и Максимом Галкиным. Основа у слухов такая: Алла Пугачева несколько лет назад составила завещание. В то время она сильно заболела и на всякий случай приобрела место на кладбище. Как говорит желтая пресса, согласно завещанию после смерти Примадонны всё перейдет Кристине и ее старшему сыну. Младшему же не достанется ничего из-за обиды бабушки на его желание проживать в Чечне с отцом. Однако певица дала понять, что в дальнейшем Кристина сама решит нужно ли ему помогать. Галкина же в завещании нет, так как по мнению супруги он и без того обеспечен всем необходимым. А вот как быть с младшими детьми Пугачевой? Ведь их также нет в списке.

Поклонники Примадонны давно заметили, что Орбакайте холодна к брату и сестре. В Инстаграм часто появляются совместные фото, где она явно высокомерно смотрит на детей, даже не скрывая этого. Есть ли у нее роман с Галкиным точно не известно. На этот счет существует много мнений и даже различные предсказатели выдвигают свои теории. Некоторые считают, что они обое ждут смерти Пугачевой, чтобы получить наследство. Другие говорят, что Орбакайте все же уведет Галкина из семьи и Примадонна на старости останется одна. Недавно Алла Борисовна сделала признание, что она постарела и уже не в той форме как прежде (впрочем, вездесущие экстрасенсы сходятся во мнении, что звездная любимица страны будет жить еще много лет).

Что на самом деле на уме у близкого окружения Аллы Пугачевой - неизвестно. Со стороны кажется, что у нее дружная и любящая семья. Будем надеяться, что желтая пресса, как всегда, просто поднимает свой рейтинг и это всё не правда. Примадонна мудрая женщина и вряд ли она будет держать возле себя мужчину не будучи в нем уверенной. Правда ведь?

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