Что Стивен Хокинг рассказал об инопланетной жизни и гибели Земли

Этого недавно ушедшего в мир иной человека, Стивена Хокинга считают одним лучших учёных современности. Он ответил на сложнейшие научные вопросы нашего времени не только своим коллегам, но и обычным людям: физик-теоретик умело «перевёл» непростые научные факты на понятный язык. Гений умер в марте 2018 года, но оставил после себя книгу «Краткие ответы на большие вопросы». О каких опасностях хотел предупредить нас великий учёный?

Одной из главных тайн для Хокинга был вопрос инопланетной жизни. Почему мы до сих пор не встретились с представителями иной расы? Существуют ли они вообще, или мы единственные существа во всей Вселенной, которым повезло добиться столь значительного интеллектуального развития?

В своей книге Хокинг предполагал, что вариантов ответа на эти вопросы может быть немало. Во всей обозримой Вселенной Земля вполне могла оказаться единственной планетой, на которой всё-таки сумела зародиться настоящая жизнь. Но, кто знает, может наша встреча с иными сущностями до сих пор не произошла просто из-за того, что они не сумели развить свой интеллект даже до человеческого уровня. Хокинг объяснял, что «эволюция – это хаотический процесс», так что другие формы жизни могли запросто не получить свои интеллектуальные способности.

В то же время развитию разума могли помешать случайные столкновения планеты с астероидом или кометой. В таком случае, считал учёный, разумная жизнь на нашей планете сформировалась во многом благодаря «счастливой случайности», ведь Земля длительное время не сталкивалась с глобальными потрясениями.

В самом пессимистичном варианте развития интеллекта Хокинг видел самоуничтожение разумной жизни из-за её нестабильности.

Но сам учёный придерживался четвёртого ответа на извечный вопрос: мы просто-напросто не замечаем иных форм жизни во вселенной. При этом Хокинг опасался за всё человечество, если наши многочисленные сообщения всё-таки дойдут до представителей иной расы. «На нашей нынешней стадии встреча с более развитой цивилизацией может оказаться похожей на встречу американских аборигенов с Колумбом, и я сомневаюсь, что аборигены были от этой встречи очень счастливы», – писал учёный.

Также Хокинг очень любил рассуждать о времени, рассматривая всевозможные его составляющие. Когда-то он написал книгу «Краткая история времени», чуть позже его признали «экспертом по времени». Сам учёный признавался, что он «очень остро и тревожно ощущал время» во многом из-за того, что когда-то давно врачи отмерили ему короткий срок жизни. В итоге Хокинг прожил намного больше, но всегда чувствовал, будто время даровано ему «взаймы».

Эти тревоги также перешли и на «всеобщее время». Придёт ли когда-нибудь конец человеческой расы? Закончится ли время у всех землян? Опасностей для наших жизней Хокинг видел немало. В первую очередь он отмечал общую нестабильную ситуацию в современном мире: «Не припомню периода, когда мир находился политически в более нестабильном положении, чем сейчас», – признавался учёный.

Часы Судного дня с каждым днём приближают наступление Армагеддона, причём от опасности уже негде скрываться. Даже если забыть о политике, то отмахнуться от нашего влияния на климат не удастся. В своей книге Хокинг вспоминал про глобальное потепление, недостаток питьевой воды, резкое сокращение видов животных и другие природные проблемы. «Всё это решаемые, – замечал учёный, – но до сих пор не решённые проблемы».

На научных специалистах со всего мира лежит ответственность за популяризацию этих проблем, но ответственность за климатические изменения лежит на плечах каждого жителя Земли. Пока политики «отрицают реальность рукотворного изменения климата или как минимум способности человека обратить эти изменения вспять». Но такой подход, писал Хокинг, может убить нас всех. Со временем изменение климата приведёт к тому, что жить на Земле будет невозможно, так что бороться с этой проблемой надо сейчас, пока мы ещё способны с ней справиться. «Технологии у нас есть, – уверял учёный. – Не хватает лишь политической воли».

В то же время, писал Хокинг, это раньше люди могли спокойно колонизировать ещё не освоенные места, а сейчас такой простой возможности у нас нет. «Нет Утопии под боком», значит надо искать эту самую Утопию где-то дальше – в безграничном космосе. Учёный напоминал, что «вселенная – жуткое место», где тёмное космическое пространство переполнено множеством угроз, но именно эти опасности и становятся причиной необходимости путешествия за границы нашей планеты. Ведь на Землю может снова упасть астероид, который 66 миллионов лет назад уничтожил динозавров. Пока нам ещё везло, но когда-нибудь везение может закончиться.

Другую угрозу для своих современников Хокинг видел в ядерной войне. По его словам, «мы немного забыли об этой опасности», ведь Россия и США не очень-то хотят «нажимать на кнопку». Но ведь нельзя исключать вероятность несчастного случая или вмешательства террористов, которые способны запустить обратный отчёт для всех жителей Земли. Уже сейчас на нашей планете так много ядерного вооружения, что можно несколько раз уничтожить всех землян. А страны лишь наращивают свой ядерный потенциал, получая доступ к столь опасной технологии.

Хокинг писал, что «в ближайшую тысячу лет ядерная конфронтация или экологическая катастрофа могут привести в негодность нашу планету». Но учёный всё-таки надеялся на то, что «наша изобретательная раса» сможет найти спасение от этих проблем за пределами Земли. Впрочем, от климатической или ядерной катастрофы спастись удастся далеко не всем видам, проживающим на нашей планете. «Их гибель, – добавляет учёный, – останется на нашей совести».

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