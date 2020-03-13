Что общее у нас?

С горечью наблюдаю, как мы становимся индивидуалистами, перегоняя даже американцев. Их жизненный стержень, кажется, остался нерушимым: «Мой дом – моя крепость», а наши принципы окончательно опрокинулись, полетели вверх тормашками. «Один в поле не воин», «На миру и смерть красна», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – где все эти мудрые заветы, в какой жизни они остались?
Мы теперь – каждый сам по себе. Даже ребячьего гомона не слышно во дворах: детвора спряталась по квартирам, приковав себя к мониторам компьютеров с зубодробительными играми. Тут каждый сам себе герой и победитель. Это раньше побеждали командами в бесконечных мальчишеских войнушках, в лапте или футболе, где учились товарищеской поддержке и дружеской помощи.
Взрослые тоже отвыкают общаться, им надо деньги зарабатывать. Как можно больше и любой ценой. Чтобы купить «классную» иномарку или мебель, «как в кино», или отдохнуть в Таиланде, «как люди»…
И пенсионеры перестали резаться в домино на дворовых посиделках, расползлись по своим норкам, смотрят нескончаемые сериалы и болеют за «последнего героя» (которым можно стать лишь переборов, перехитрив, предав товарища).
Вот так, все от мала до велика, мы приучаемся жить по перевернутым правилам: сами за себя и против всех. А между тем, как заметили классики марксизма «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»! Может, у нас и общества никакого нет? В самом деле, а что у нас общего, что нас объединяет? Страна? Но вчера еще она была другой, а к новой России надо привыкнуть. Язык? Да, но с каждым днем он становится все более иностранным, теснимый непонятными словечками типа «менеджер», «корпоратив», «презентация», «блокбастер», «тинейджер», «гастарбайтер» и так далее. Культура? Да, но то, что льется на нас с экранов телевидения, насаждается изо дня в день, надо назвать совсем другим словом. Государство? Но оно живет само по себе и как бы отдельно от населения: есть государство чиновников, силовых структур, миллиардеров и резервации нищих, униженных, оскорбленных. Природа? Но она неуклонно переходит в частную собственность: попробуйте-ка, к примеру, отдохнуть на Малом Море – берег сплошь застроен домами отдыха, дачами и пансионатами. Что осталось-то?
Я немножко сгустил краски, но общего у нас остается все меньше. А ведь это корень, из которого в русском языке произрастают и общество, и общественность, и общежитие, и община. Мы, быть может, потому и к немецкому социализму приспособились сравнительно легко, приученные многими столетиями к общинному землевладению. Русскому крестьянину важнее всего была справедливость, а не какие-то там законы. Чтобы наделы были по числу едоков, а дальше старайся сам. Вот и старались быть не хуже других: поле в порядке поддерживать, наличниками и палисадниками украшались, как у хороших хозяев, и чтобы герань на окнах. Выделяться из заведенного порядка, выпендриваться было не принято. Не принималось обществом.
А что же сегодня? Выделиться, пустить пыль в глаза стало не исключением, а правилом. Отгрохать дворец рядом с развалюхой – милое дело. Но дворцы и хижины плохо соседствуют друг с другом. Они всегда произрастали в разных местах. Сойдясь вместе, они сеют ненависть, злобу, зависть, а жить в такой атмосфере неуютно и богачам, и нищим.
Кстати, в «загнивающей» Америке давно уже нет таких контрастов, как у нас. Там есть районы среднего класса, улицы олигархов, кварталы бедняков. И никто не выпендривается перед соседями, каждый старается соответствовать тому жизненному уровню, которого достиг.
Так что «страна контрастов» – это про нас. Было много общего, и мы были обществом. Потом в одночасье рухнули привычные скрепы – парткомы, профкомы, комсомол, товарищеские суды, кассы взаимопомощи – и общество развалилось, как деревянная бочка без обручей. Даже кремлевская власть обеспокоилась этим бедствием: если нет гражданского общества, то и страны не будет. Спешно создали общественные палаты. Толку от них пока маловато, все та же номенклатура заседает, но хотя бы желание обозначилось.
А нам бы не дожидаться велений сверху, а потихоньку скреплять сообщество и добрососедство. В доме, в подъезде, на даче. Чаще встречаться с друзьями и родными. Вынести во двор коробочку с домино. Посадить деревце на газоне. Слепить снеговика. Глядишь, что-то и наладится…
- Расскажите об этом своим друзьям!
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Что общее у нас?
С горечью наблюдаю, как мы становимся индивидуалистами, перегоняя даже американцев. Их жизненный стержень, кажется, остался нерушимым: «Мой дом – моя крепость», а наши принципы окончательно опрокинулись, полетели вверх тормашками. «Один в поле не воин», «На миру и смерть красна», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – где все эти мудрые заветы, в какой жизни они остались?
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