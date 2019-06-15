Хитрый мошенник подсунул "кота в мешке" родственникам Алибасова

Узнав о том, что за пропавшего кота Бари Алибасова обещано серьезное вознаграждение - 800 тысяч рублей - неизвестный, но очень предприимчивый мужчина позвонил близким продюсера и сообщил, что нашел животное и готов его вернуть.

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Напомним, любимый сфинкс Бари Каримовича сбежал из квартиры во время пресс-конференции. Родственники Алибасова переживают, что пропажа Чучи станет очередным ударом для продюсера, когда он окончательно придет в себя после реанимации и нескольких дней медикаментозного сна.

Скорее всего, именно поэтому никто сразу не обратил внимание на тот факт, что принесенный неизвестным кот, хоть и является канадским сфинксом, но к пропавшему животному никакого отношения не имеет. Подмена обнаружилась позже.

- В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе, — рассказал журналистам сын Бари Алибасова.

Известно, что родственники продюсера намерены обратиться в полицию, чтобы разыскать и наказать предприимчивого "благодетеля". Что касается собственно кота, то его всё ещё ищут, а вознаграждение остается в силе.

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