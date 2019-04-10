Чернобыльская зона отчуждения приглашает «сталкеров»

Раньше любители острых ощущений и всевозможные «сталкеры» пробирались в чернобыльскую зону отчуждения сами, невзирая на риск радиоактивного заражения. Но сейчас в Белоруссии открыли вполне официальные туристические маршруты по заброшенной зоне вокруг территории крупнейшей аварии 1986 года.

Заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин заявляет, что туристические маршруты пока больше походят на эксперимент. При этом доза облучения уготована туристам небольшая, ведь даже во время перелёта можно «схватить» больше радиации, замечает эксперт.

В то же время он отмечает, что мёртвых городов на туристических маршрутах не будет, да и на пожарные вышки забираться запрещено. Зато можно посмотреть на выселенные деревни.

Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых значительных техногенных катастроф в истории человечества. Взрыв на АЭС произошел 26 апреля 1986 года, из-за чего на окружающую территорию вырвались радиоактивные вещества. За первые месяцы после аварии погибли около 30 человек, но общее число людей, подвергшихся излучению, приблизилось к отметке в 8,4 миллиона граждан! После аварии были эвакуированы 74 села, а также города Припять и Чернобыль, а на опасной территории создали зону отчуждения.

Для ликвидации последствий аварии привлекли более 600 тысяч человек. Некоторые из этих людей получили высокую дозу радиации, которая в итоге сказалась на их здоровье. Точно число погибших и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС назвать сложно, ведь многие встретились с последствиями годы спустя. Стоит заметить, что полностью избавиться от последствий выброса радиации очень сложно. Долгие годы она остаётся на территории, так что зону отчуждения всё ещё нельзя назвать самым безопасным местом.

Но она всё равно привлекает людей со всего света, которые готовые рискнуть ради познания тайн страшной катастрофы. Людей манят заброшенные города-призраки, да и сам Чернобыль вместе с Припятью уже давно стали настоящим «брендом». Немало было снято документальных фильмов об аварии, ещё больше – художественных произведений, многие из которых вобрали в себя фантастическую романтику одиночества забытых городов.

Тот же образ «сталкера», который появился ещё в повести Стругацких «Пикник на обочине», нашёл себе место среди чернобыльских историй. В итоге «сталкеры» перебрались в одноимённую серию книг и стали героями сотен других произведений, затрагивающих тему зоны отчуждения.

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