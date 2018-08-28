Чем старше люди, тем крепче их узы: немецкие эксперты рассказали о прочности поздних отношений

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Немецкие эксперты считают, что знакомства в старшем и пожилом возрасте приводят к крепким бракам. Об этом рассказал Харальд Рост из государственного института исследований семьи в Бамбергском университете. По его словам, браки в Германии стали распадаться гораздо реже из-за того, что люди, наученные опытом, стали более тщательно выбирать партнёра: «Вступают в брак пары более зрелые и старшие. Это люди, которые, возможно, пережили несколько отношений и «ждут с браком, пока они не будут относительно уверены в своих чувствах». Неудивительно, что запрос "знакомства пожилых" становится все более распространен во Всемирной паутине...
Эвелин Грюнхайд из Федерального института исследований народонаселения в Висбадене подтвердила это предположение в своей научной работе. В своём исследовании Грюнхайд проанализировала «барьеры и риски развода» и пришла к выводу, что молодые пары подают на развод чаще пожилых. В 1970 году доля 25-35-летних в браке приближалась к отметке в 30%, но уже в 2015 году эта цифра упала до 9%!
В старшем возрасте отношения становятся более стабильными, крепкими, о чём также пишет американский автор Клэр Каин Миллер. По её мнению, даже в США уровень разводов постепенно падает из-за того, что современные браки заключаются «позже и более осознанно, чем раньше».
К тому же давние традиции за последние десятилетия сильно изменились. Теперь не обязательно вступать в брак, если скоро должен родиться ребёнок. Да и пары чаще всего начинают совместную жизнь задолго до свадьбы, так что каких-то неожиданностей в браке не предвидится. Современные западные устои привели к тому, что регистрируемых браков в целом стало меньше, зато если уж люди успели расписаться, то их шансы на развод сильно уменьшаются.
Эксперты рассказали и о других секретах счастливой и долгой семейной жизни. Так, исследователи Университета Рутгерса в Нью-Джерси проанализировали информацию о почти четырёх сотнях пожилых пар, которые пробыли в браке около 39 лет. В результате оказалось, что для крепких семейных уз удовлетворённость женщины важнее, чем мужчины. Ганс Бертрам объяснил это тем, что мужчины чаще всего воспринимают свою измену как лёгкое приключение, которое никак не может повлиять на текущий брак. А вот женщину такие отношения чаще всего приводят к разводу со своим бывшим возлюбленным. К тому же мужчины обычно замечают разлад в отношениях гораздо позже женщин.
Среди других причин устойчивых браков на Западе и в Германии в частности эксперты отметили качественное сексуальное воспитание в школах, которое значительно повышает ответственность молодых пар (между прочим, с общим повышением уровня здоровья приобретает все большее значение и секс в пожилом возрасте)
Дополнительные сложности бракоразводного процесса, который в Германии в среднем длится около двух лет, позволяют лучше разобраться в своих чувствах и прийти к верному решению. Одной из наиболее эффективных страховок от развода эксперты назвали детей и финансовое состояние. Многодетные семьи распадаются гораздо реже, как и пары, в которых муж и жена обладают стабильной работой, приносящей постоянный доход.
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