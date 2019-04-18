Чем опасны для сердца высокий пульс и знаменитая «поза дачника»?

Недавно зарубежные и отечественные специалисты рассказали о сердечных опасностях в нашей жизни. Шведские учёные выяснили опасную частоту сердечных сокращений в 75 ударов в минуту, которая буквально удваивает риск преждевременной смерти, по крайней мере, среди мужчин. А российские врачи вспомнили о скором начале огородного сезона и напомнили об опасностях так называемой «позы дачника».

Для начала обратимся к опыту шведских научных специалистов, которые начали своё долговременное исследование ещё в 1993 году. Тогда они собрали почти 800 человек, которым на момент начала испытаний было 50 лет. Все они заполнили анкеты, в которых рассказали о стрессе в своей жизни, вредных привычках и сердечных заболеваниях в семье.

Вдобавок добровольцы прошли медицинское обследование, в результате чего их разделили на несколько групп по количеству сердечных сокращений в минуту в состоянии покоя.

Пару раз за долгие годы исследования испытуемые проходили измерения частоты сердечных сокращений. После 21 года изысканий чуть больше сотни добровольцев погибли, 237 получили сердечно-сосудистые заболевания, ещё 113 человек заработали ишемические болезни сердца. При этом результаты исследования показали, что опасный пульс в 75 ударов в минуту может быть признаком наличия серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, которые слишком часто приводили к смерти добровольцев.

Следить надо не только за своим пульсом, но и за позой. У любителей работы в огороде есть своя фирменная «поза дачника» – сидя на корточках или с согнутой спиной. Может так даже удобнее трудиться на участке, только вот такая поза серьёзно влияет на кровоток, из-за чего может повыситься риск инсультов или сердечных приступов, замечают медики.

Это не говоря уже о более очевидных проблемах с позвоночником, поясницей, болях в коленных и тазобедренных суставах. Медики советуют дачникам трудиться на грядках не больше трёх часов в сутки. С такой рекомендацией дачная работа будет даже полезной и поможет немного «отодвинуть» старческую деменцию.

Повышенный риск смерти – штука довольно распространённая, ведь многое в нашем мире нельзя назвать здоровым и полезным. Конечно, от всех рисков спастись не удастся, но защитить себя от некоторых из них точно можно. К примеру, ограничить потребление «вредной и опасной» еды.

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К небезопасным продуктам , к примеру, врачи недавно отнесли сладкие напитки и яйца. По их словам, сахаросодержащие напитки и самые обычные яйца могут нести вред для сердца . Впрочем, стоит понимать, что учёные говорят в основном о чрезмерном потреблении этих продуктов. Те же яйца в умеренном количестве очень даже полезны для организма.

, к примеру, врачи недавно отнесли сладкие напитки и яйца. По их словам, сахаросодержащие напитки и самые обычные яйца могут нести . Впрочем, стоит понимать, что учёные говорят в основном о чрезмерном потреблении этих продуктов. Те же яйца в умеренном количестве очень даже полезны для организма. Аккуратнее также нужно быть с полезным для организма кальцием. Учёные выяснили, что употребление кальциевых пищевых добавок может удвоить риск смерти от рака.

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