Будем жить дольше, если повезёт: учёные предсказали увеличение срока жизни всех людей на планете

Специалисты из США предположили, что уже в 2040 году продолжительность жизни человека во всём мире немного увеличится. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Научные сотрудники Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле обратили внимание на один интересный факт: в современном мире здравоохранение с каждым годом становится всё лучше и лучше. Если такая тенденция сохранится, считают они, в 158 странах средний срок жизни людей может подняться на несколько лет, а в 46 государствах этот показатель может получить даже более десяти лет.

К примеру, Китай сможет похвастаться ростом жизни населения на 5,6 года, при этом в среднем жители этой страны будут жить 81,9 года. Россия может довести эту цифру до 75-77 лет, значит, что наши соотечественники будут жить в среднем на четыре года дольше, учитывая, что в два года назад люди в нашей стране жили в среднем 72,4 года.

Такой же показатель в США может увеличиться лишь на 1,1 года, что приблизит американцев к 79,8 годам жизни. Стоит заметить, что всемирный рейтинг по продолжительности жизни тоже может сильно измениться. США, скорее всего, упадёт с 43-го до 64-го места. Подобное падение может ожидать Норвегию (с 12-го на 20-е место), Канаду (с 17-го на 27-е), Нидерланды (с 15-го на 21-е) и другие державы. А вот в первой тройке лидеров учёные ожидают увидеть Испанию с показателем в 85,8 года, Японию со средней продолжительностью жизни в 85,7 года и Сингапур – 85,4 года.

К сожалению, это оптимистичное предположение может разрушиться о пессимистичный расклад. По мнению учёных, существует вероятность, что продолжительность жизни сократится аж в половине государств мира! Это может случиться из-за роста числа неинфекционных заболеваний, к которым следует отнести диабет, рак, сердечно-сосудистые болезни, болезнь Альцгеймера и различные травмы. В Африке показатель продолжительности жизни может пострадать из-за ВИЧ-заболеваний.

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