Брюс Уиллис снова женился через 10 лет после свадьбы

"Крепкий орешек" Брюс Уиллис, которому на днях исполнилось 64 года, и его 40-летняя жена Эмма решили добавить романтики в семейную жизнь и повторно отпраздновать свое бракосочетание. Торжество состоялось на Карибских островах - там же, где 10 лет назад супруги впервые произнесли слова свадебной клятвы.

В отличие от большинства знаменитостей, Брюс нечасто балует поклонников новостями о своей личной жизни. И на этот раз фотографии с повторной свадебной церемонии первыми увидели подписчики "Инстаграма" его супруги, Эммы Уиллис.