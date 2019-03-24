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Брюс Уиллис снова женился через 10 лет после свадьбы
Ульяна АНТОНОВА   
24 Марта 2019 г.
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"Крепкий орешек" Брюс Уиллис, которому на днях исполнилось 64 года, и его 40-летняя жена Эмма решили добавить романтики в семейную жизнь и повторно отпраздновать свое бракосочетание. Торжество состоялось на Карибских островах - там же, где 10 лет назад супруги впервые произнесли слова свадебной клятвы.

"Крепкий орешек" Брюс Уиллис, которому на днях исполнилось 64 года, и его 40-летняя жена Эмма решили добавить романтики в семейную жизнь

В отличие от большинства знаменитостей, Брюс нечасто балует поклонников новостями о своей личной жизни. И на этот раз фотографии с повторной свадебной церемонии первыми увидели подписчики "Инстаграма" его супруги, Эммы Уиллис.

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We said, we do, again, 10 years later

Известно, что на празднике присутствовали друзья семьи Уиллис, в том числе и первая жена Брюса - Дэми Мур, а также их старшие дочери Румер, Скаут и Таллула. Не остались в стороне и младшие дочки актера, родившиеся во втором браке - 6-летняя Мейбл Рей и 4-летняя Эвелин Пенн осыпали "новобрачных" лепестками роз и вместе с мамой позировали на фоне морского прибоя.

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