Брэда Питта «застукали с молоденькой»

Зарубежные СМИ провели настоящее расследование, чтобы узнать имя девушки, с которой 56-летний актёр Брэд Питт появился в клубе «The Wiltern» в Лос-Анджелесе.

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Таинственной незнакомкой оказалась 30-летняя американская актриса Алия Шокат. Молодая женщина часто играет в сериалах, пишет картины и занимается музыкой.

За последние месяцы Шокат не раз появлялась вместе с Питтом на разных мероприятиях. При этом ни Брэд, ни Алия свои отношения никак не комментируют. Что касается их знакомых, то многие уверены, кто актёры всего лишь «очень хорошие друзья».

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