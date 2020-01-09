«Брат был для меня всем»: Михаил Боярский рассказал о семейной трагедии из прошлого

|
Недавно в студии программы «Судьба человека» Михаил Боярский рассказал о страшной трагедии, которая случилась с его близким родственником. Актёр вспомнил своего брата Александра, который много лет назад стал жертвой бушующего моря.
- Брат был для меня всем, – признался Боярский. – Мы с ним проспали в одной постели не один десяток лет. Он, конечно, в юности надо мной порой издевался. Говорил, что я не совсем умный. При этом Саша брал меня с собой в театр Ленсовета, чтобы я просвещался, читал мне вслух романы. Я всегда хотел быть похожим на него.
Михаил Сергеевич даже заявил, что считает своего брата более талантливым актёром, чем он сам. К тому же их всё время путали, так как братья были очень похожи друг на друга. Но к сожалению, судьба жестоко обошлась с талантом и жизнью Александра. Актёр отправился на гастроли в Болгарию. В один злополучный день объявили штормовое предупреждение, но брат Боярского всё-таки решил искупаться, не смог справиться с волнами, и его унесло в море. Сердце Александра не выдержало такого сильного стресса - когда его вытащили из воды, 42-летний актёр уже был мёртв.
На похороны Александра пришло немало людей. Боярский признался, что такой толпы он больше никогда не видел.
Со временем, заметил актёр, раны затягиваются. Но своего брата Боярский всё-таки не забывает, часто молится за него и посещает кладбище в Риге, где похоронен Александр. Как верно отметил артист, смерть создана не просто так. Тех, кому удалось с ней справиться, она заставляет задуматься, стать «взрослее, умнее, ответственнее». И с возрастом мысли о смерти становятся всё серьёзнее.
Боярский осознаёт – смерть никогда не отходит от нас далеко, а избежать её не получится никаким способом.
- Но если у тебя есть задача на этой земле, то ты отгонишь смерть и отсрочишь свой уход, – заключил артист.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.