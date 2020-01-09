«Брат был для меня всем»: Михаил Боярский рассказал о семейной трагедии из прошлого

Недавно в студии программы «Судьба человека» Михаил Боярский рассказал о страшной трагедии, которая случилась с его близким родственником. Актёр вспомнил своего брата Александра, который много лет назад стал жертвой бушующего моря.

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- Брат был для меня всем, – признался Боярский. – Мы с ним проспали в одной постели не один десяток лет. Он, конечно, в юности надо мной порой издевался. Говорил, что я не совсем умный. При этом Саша брал меня с собой в театр Ленсовета, чтобы я просвещался, читал мне вслух романы. Я всегда хотел быть похожим на него.



Михаил Сергеевич даже заявил, что считает своего брата более талантливым актёром, чем он сам. К тому же их всё время путали, так как братья были очень похожи друг на друга. Но к сожалению, судьба жестоко обошлась с талантом и жизнью Александра. Актёр отправился на гастроли в Болгарию. В один злополучный день объявили штормовое предупреждение, но брат Боярского всё-таки решил искупаться, не смог справиться с волнами, и его унесло в море. Сердце Александра не выдержало такого сильного стресса - когда его вытащили из воды, 42-летний актёр уже был мёртв.



На похороны Александра пришло немало людей. Боярский признался, что такой толпы он больше никогда не видел.



Со временем, заметил актёр, раны затягиваются. Но своего брата Боярский всё-таки не забывает, часто молится за него и посещает кладбище в Риге, где похоронен Александр. Как верно отметил артист, смерть создана не просто так. Тех, кому удалось с ней справиться, она заставляет задуматься, стать «взрослее, умнее, ответственнее». И с возрастом мысли о смерти становятся всё серьёзнее.



Боярский осознаёт – смерть никогда не отходит от нас далеко, а избежать её не получится никаким способом.



- Но если у тебя есть задача на этой земле, то ты отгонишь смерть и отсрочишь свой уход, – заключил артист.

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