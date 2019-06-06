Борис Хвошнянский - о первом браке и своей "безалаберности"

Актёр Борис Хвошнянский тяжело расстался со своей женой Ольгой. Бесконечные конфликты, которые начались с рождения их сына, и новая любовь артиста вынудила женщину навсегда покинуть своего супруга. Борис понимал, что разбивает сердце своей жене, но ничего с этим поделать не мог.

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В кино 51-летний Борис Хвошнянский всегда был настоящим уверенным в себе мачо. А вот в жизни актёр больше предпочитает роль однолюба, нежели преуспевающего героя-любовника.



Недавно Хвошнянский стал героем программы «Судьба человека», где поведал о главных чувствах в своей жизни. Первую любовь Ольгу артист нашёл ещё в начале своей творческой карьеры. В то время они стремились к трудовым успехам и всегда поддерживали друг друга в сложные периоды жизни. Но крепкий брак пошёл под откос после рождения ребёнка.



У Ольги и Бориса был разный подход к воспитанию. Свою жену актёр назвал «супермамой», ведь она очень тщательно заботилась о ребёнке. «Она по пять раз мыла яблоки в разной воде, каждые пять минут обрабатывала комнату от микробов», – поделился Борис.



Своего супруга Ольга считала «безалаберным»: у них постоянно возникали конфликты, которые было невозможно решить. Понемногу Ольга и Борис отдалялись друг от друга, пока в начале 2000-х артист не нашёл новую любовь – Юлию Шарикову.



Ольга сама позвала своего мужа «за стол переговоров» и заявила, что им необходимо окончательно разойтись. «Я понимал, что разбиваю ей сердце. Но спасти брак было уже невозможно, поэтому я начал новую жизнь», – признался Хвошнянский.



После этого он почти перестал общаться со своей бывшей супругой, хотя с сыном артист мог видеться в любой момент. Новые отношения оказались счастливее старых, и совсем скоро Юлия подарила своему возлюбленному дочку. А спустя шесть лет у пары появился ещё один ребёнок.



Любовь Юлии и Бориса длится уже 15 лет, но официального штампа в паспорте у влюбленных так и не появилось. Артист считает, что от ЗАГСа нет никакой пользы – это лишь очередная условность.



При этом актёр не забыл о прошлых отношениях, он до сих пор чувствует вину за своё поведение. Тем не менее, Хвошнянский уверен в том, что иначе поступить было нельзя.

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