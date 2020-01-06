Богатые супруги Натальи Водяновой

Наталья Водянова когда-то была самой обычной девушкой из провинции, которой удалось подняться на вершину модельного бизнеса. Сейчас она известна во всём мире, а её избранниками становятся крайне богатые и влиятельные мужчины.

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Уже восемь лет любимым человеком Натальи является Антуан – сын мультимиллиардера Бернарда Арно. В гражданском браке модель родила своему супругу двух сыновей – Максима и Романа. А совсем недавно красавица призналась, что любимый подарил ей обручальное кольцо. Пока Наталья не раскрывает точной даты свадьбы, но этот момент она определённо ждёт с нетерпением.

Впрочем, это замужество станет для 37-летней модели уже вторым. До Антуана Наталья была замужем за аристократом из Британии Джастином Портманом. В браке, который продлился почти десять лет, супруги воспитывали троих детей.

Но в 2010 году по новостным лентам пронеслась информация о том, что супруги расстаются. Как оказалось, причин тому было две. Во-первых, сам Джастин страдал от алкогольной зависимости, с чем было очень непросто мириться Наталье. Одно время он даже лечился в реабилитационном центре, но справиться с проблемой ему так и не удалось.

Вдобавок к этому Джастин никак не мог войти в один ритм жизни со своей прекрасной супругой. «Я знал это... Моя жизнь больше не была в синхронности с ее модной жизнью. Я думал, что она стыдится меня. Я становился для нее чем-то вроде старой и вышедшей из моды сумки от Louis Vuitton», – признавался аристократ.

Однако не стоит сгущать краски, ведь Джастин крайне благодарен бывшей супруге за долгие годы, прожитые под одной крышей: «Я расстался с женой после девяти лет брака, а впервые она попросила меня о разводе шесть лет назад. Жизнь с ней была самым большим счастьем, которое я когда-либо знал».

Да и сама Наталья крайне положительно отзывалась о своём экс-муже, отмечая, что потеря любви порой не имеет какой-то конкретной причины: «Мой бывший муж творческий человек, он много знает, как ходячая энциклопедия. С ним было жутко интересно. Он всегда веселый, всегда душа компании, интересный, яркий человек. Я до сих пор отношусь к нему с большим уважением и трепетом. Он отец моих детей, никогда в жизни ничего плохого про него не скажу. Просто так получилось... Я его разлюбила, это тоже нормально. Это случается, и разлюбить необязательно «за что-то», – рассказывала модель.

Новый брак Натальи, будем надеяться, будет столь же счастливым, но гораздо более продолжительным. А иначе - зачем жениться, уже прожив вместе столько лет?

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