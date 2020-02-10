Блогер Владислав: и виртуально прогуляет, и с эквадорскими музыкантами познакомит



На нескольких платформах ведет свою блогерскую деятельность наш новый герой – Владислав Машковцев. В анонсе своих видеоработ на площадке YouTube он написал следующее: На канале вы найдете мои ролики: школьные годы, служба в армии ГСВГ, работа, городские и деревенские видеозарисовки, поздравления и другое.

Разноплановое обещание. Давайте посмотрим эту страничку повнимательнее. Первый ролик на канале автора оказался про деревню. За музыкальную основу была взята трогательная песня Михаила Евдокимова «Домик у дороги». Блогер украсил ее своим видеорядом. Были показаны: дом, где родился автор ролика, большой город в противовес маленькой деревне, сельские виды, природные пейзажи, фотографии бабушки и дедушки, родителей нашего героя. Также присутствовали кадры с очень аккуратными и наоборот грустно покосившимися домиками, фотографии, думается, других близких Владиславу людей, школьного учителя, жителей села Субботино. Некоторые фото автор заботливо подписал, чтобы зрителям канала было понятно, кто же на снимках изображен.

Очень душевная получилась работа. Блогеру написали много хороших отзывов. Например, один из них от Анатолия Спиридонова: Владислав, вот уже несколько лет смотрю этот ролик и представляю наше село, детство и печальное будущее. А если выпью, то слезы наворачиваются. Анатолий.

Тем, кто хочет услышать отличную песню и немного понастальгировать это видео точно стоит посмотреть.

Еще автор, кроме всевозможных музыкальных работ на разные темы, делает и документальные зарисовки. Например, нашлось видео о крестном ходе в Минусинске в честь иконы святой блаженной Матроны Московской. Этот ролик продолжительностью тянет на небольшой фильм, ведь видео длится больше 9 минут. Отражены здесь были подробности события, показаны участники крестного хода – религиозные деятели, прихожане и т.д. Люди дошли до храма, где их встречал торжественный звон колоколов. Хотя ролик никак не комментировался, но и без слов все действие было абсолютно понятным. Съемка велась с удачных позиций, всё, даже не присутствуя на месте, можно хорошо рассмотреть и глубоко прочувствовать происходящее.

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В одном из видео блогер познакомил свою аудиторию с музыкантами из Эквадора. Это были гости города Минусинска – группа Atipaj Runa. Выступлениям самобытного коллектива автор посвятил несколько роликов. А у музыкантов есть что послушать. Например, они исполняют и всемирно известную инструментальную композицию немецкого композитора Джеймса Ласта «Одинокий пастух». Нежная музыка способна достичь самого сердца. Послушайте сами.

Еще среди роликов Владислава Машковцева: о Минусинском муниципальном духовом оркестре, вечере у городского фонтана, поездке на Саяно-Шушенскую ГЭС, армейских годах, весне и зиме, выступлении пилотажной группа "Соколы России", которая на боевых самолётах демонстрирует элементы воздушного боя на малых высотах, о просто хорошем дне и многом другом.

Можно также отправиться и на виртуальную прогулку по Минусинску. Следующее видео позволит подобное осуществить.

Таков небольшой обзор канала автора Владислава Машковцева. Блог разноплановый, со своим почерком и, конечно же, любопытный. А вас еще на видеоблогерство не потянуло?

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