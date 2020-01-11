Блогер Виталий: великолепный кулинар, активный путешественник и человек, дающий полезные советы

Многие мужчины умеют хорошо готовить, но не все стремятся свое искусство как-то обнародовать. К тем, кто нашел свою аудиторию на платформе YouTube, в том числе заинтересовав и своими кулинарными возможностями, относится новый герой рубрики про блогеров старшего поколения.

Автор канала F F себя представлять не стремится, просто в каждом видео здоровается с YouTube-сообществом и смело начинает готовить. Но по некоторым комментариям удалось выяснилось, что к блогеру обращаются Виталий. Так и мы станем его называть.

Виталий демонстрирует зрителям секреты приготовления самых разных блюд, подобных роликов на его канале набралось очень много. Среди рецептов: плов узбекский на казане на костре, борщ русский в казане на костре, эскалоп из свинины, басма в казане на огне (кто не в курсе, это узбекское блюдо, которое готовится из мяса и овощей, укладываемых в казан слоями), свиная корейка на гриле, сборная солянка, жареная картошка, гороховый суп, куриный суп с вермишелью, уха из семги, заварной картофельный пирог с мясным фаршем, кисель, камбала в духовке, блины, салат оливье, свиные уши (горячая закуска) и т.д. Нашелся в этом кулинарном разнообразии и авторский рецепт, это соус для макарон. Как же готовит его Виталий?

В ролике сразу был явлен миру секрет: чтобы чеснок лучше чистился, его нужно ненадолго опустить в воду. Дальше шла нарезка лука. К слову сказать, осуществлял этот процесс блогер просто мастерски – быстро, выверено, ни одного лишнего движения. Можно даже позавидовать. Затем в ход пошли замороженные помидоры, которые Виталий с присущей ему сноровкой легко почистил под струей горячей воды. Томаты также подверглись нарезке, как и зелень (петрушка, укроп, зеленый лук), предварительно хорошо промытая в тазике. На подсолнечном масле автор канала поджарил лук, томаты и зелень – все на одной сковороде, но ингредиенты были добавлены в порядке очередности.

Параллельно готовились и сами макароны. Процесс, естественно, демонстрировался. По окончании варки туда были добавлены сливочное масло и чеснок.

По ходу приготовления всего блюда мастер кулинарии делился подробностями, при этом давал полезные практические советы, что и как делать. Затем макароны с соусом были перемешаны, и блогер уверил аудиторию, что такой соус гораздо лучше, чем кетчуп и некоторые другие соусы. Последний штрих – выкладывание приготовленного на тарелку и дегустация. И ненавязчивая реклама посуды и ножа, которые были в ролике применены.

К роликам блогера можно увидеть много хвалебных комментариев. Вот один из них:

Ruslan Che:

«Виталий, спасибо за полезные видео и уважительное отношение к подписчикам! Шурпа тоже получилась серии эталон!»

А интересы автора канала готовкой не ограничиваются. Он много путешествует, показывает увиденное в других странах, делится своими впечатлениями. Об этом могут рассказать такие видео, как: «Пляж Фридом на Пхукете и моя любимая страна», «Еда в Тайланде. Где поесть и выпить?», «Китай, Хайнань, Санья, Ялувань, отель Кактус», «Вьетнам Ня Чанг: отзывы, погода, кухня, пляжи, отдых» и т.д.

Есть и разные полезные советы, например: «Как нужно заселяться в отель», «Как выбрать стиральную машину. Чего не скажут продавцы-консультанты», «Как правильно заваривать черный чай», «Многоквартирый или частный дом, что выбрать?» и другие.

В общем, из содержания канала можно точно понять, что блогеру Виталию скучать некогда. Он занят разными интересными делами и активно проводит свою жизнь. И вам, наверное, посоветовал бы того же.

На нашем портале - уже довольно много рассказов о пожилых людях, выходящих в интернет, чтобы поведать о своих увлечениях! Вот некоторые из них:

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ