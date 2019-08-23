Блогер из Беларуси Татьяна – рассказывает о своей жизни и очень-очень вкусно готовит

Блогер Татьяна Новикова из Беларуси приглашает всех на свой канал на платформе YouTube. Здесь она рассказывает аудитории о своем родном городе Бресте, природе, даче, домашних животных. Но главный ее конек – кулинария, ведь Татьяна знает много вкусных и интересных блюд и может поделиться несложными рецептами их приготовления. А еще она предлагает дружить.

Канал этого автора называется «Жизнь как она есть». «Пройдемся» по некоторым роликам блогера и посмотрим, что же тут могут посмотреть зрители. https://www.youtube.com/channel/UClFslBPYMqZ0XcR3DSvnnJg/videos

Татьяна действительно здесь делится многими событиями своей жизни. Один из первых роликов был снят 19 января, в Крещение. В видео было немного рассказано о Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Был показан памятник Афанасию Брестскому и сам собор с внешней стороны – очень красивый, светлый, с золочеными куполами и ухоженной территорией. Наверное, чтобы представление о храме было полнее, собор был снят не только днем, но и в темное время суток. Блогер, как водится, набрала святой воды.

Трогательное видео было посвящено дню рождения свекрови, которой исполнялось на момент создания ролика 83 года. Выглядит эта женщина, надо сказать, просто восхитительно. И невестка – наша блогер Татьяна – приготовила ей отменный стол. Именинница продемонстрировала торт, сделанный Татьяной. Действительно, автор канала – кулинарная мастерица.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Обратимся соответственно и мы к ее кулинарии. С первых же своих работ Татьяна в этом деле очень уверенно заявила о себе. По роликам видно, что готовит блогер разные блюда и много чего умеет. В ее «арсенале», например: суп грибной с клецками, тушеная капуста. суп гороховый с тыквой, борщ, рыба в соевом соусе, белорусские драники, драники с грибами, оладьи с яйцом и зеленью, рисовые оладьи, винегрет с фасолью, щи со щавелем и крапивой, суп с пельменями, заготовки на зиму, варенье из физалиса, виноградное желе, и другие гастрономические творения. Рецептов очень много, и как красиво блюда оформить тут тоже можно присмотреть. Вот как привлекательно, например, выглядит в исполнении Татьяны оливье на Пасху:

А про котлеты с грибами вы слышали? Наверное, не все. Потому, поинтересоваться таким кулинарным шедевром стоит.

Ролик начался с зарисовки природы за окном под красивую медленную музыку, была показана и кошка Муня. Затем зрителям Татьяна рассказала об ингредиентах блюда и продемонстрировала сам процесс. Обращено внимание было на разные нюансы приготовления, например, что заготовки нужно обвалять в сухарях, а котлеты – жарить на сильном огне. Вышло по времени как будто недолго, по объему работ – просто, и по вкусу, наверное, очень здорово.

Ролики на канале Татьяны есть, кроме того, с разных семейных праздников, рассказывающие о дачной жизни, любимой свекрови, прогулках по Бресту, животных, о посадке голубики и походе в лес, покупках в сельском магазине, посещении театра, подготовке к Рождеству и других событиях. Показана здесь жизнь простого человека, женщины-труженицы – не унывающей, душевной, гостеприимной, открытой и радующейся каждому дню. Может и вы, уважаемые читатели, посетите страничку блогера? Ведь канал интересный и во многом полезный. Познакомьтесь с Татьяной!

Интересно: пожилые блогеры и другие новости для интернетизированных людей старшего поколения!

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ