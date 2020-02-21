Блогер-хиромантесса. Вам уже стало интересно?

Загадочностью, необычностью, мистикой и тайнами овеяно занятие нашего нового блогера – Натальи Китайгородской. Она называет себя практикующим хиромантом, и посвятила этому ремеслу уже целых 23 года. Из них 17 лет работы прошли на улицах и набережных Киева, Днепра, Ялты и Коктебеля.

О том, что волнует, блогер рассказывает на Яндекс Дзен . Автор в представлении своей странички написала следующее: «(...) Секреты и тонкости работы, редкие знаки на руках, проверенные на тысячах клиентов. Удивительные истории, связанные с работой, и размышления о человеческой природе».

Также записи Натальи можно, к слову, почитать и в «Живом журнале» .

На Яндекс Дзен среди постов можно найти много любопытного, например: «Почему мы чаще плачем с 18 до 20 часов?», «Удивительная рука шамана Габышева, идущего выгонять Путина», «Зачем нам Дед Мороз и Санта», «Знак бомжа» на руке», «Как остров на линии ума влияет на личность человека. Интереснейшее исследование!» и другие. А в одной из историй она рассказывает, почему же стала хиромантом. Пост почти так и называется, начало в нем следующее: «Потому что однажды компании подростков во дворе сталинской пятиэтажки надоело резаться в карты и травить анекдоты. И кто-то предложил: "А давайте гадать по рукам!" Общими усилиями определили, где находятся линии сердца, жизни, судьбы... Что мы могли знать тогда, в 60-е? Кто-то сказал, что если линии складываются в букву "М", то это "мука", будешь мучиться всю жизнь. Все разглядывают свои руки, показывают друг другу. У одного линия ума длиннее, у другого линия судьбы сложнее... Как-то так само собой вышло, что ко мне выстроилась очередь из ладошек. Пришлось придумывать объяснение этим различиям».

Заинтересовались? Занятно, правда? Мы ведь тоже иногда на линии руки смотрим и сами пытаемся по ним что-то понять, спрогнозировать и сделать выводы.

Еще Наталья написала пост о возрасте. Он называется «67 лет - это страшно или нет?».

Как оказалось, блогера такие серьезные цифры почти не пугают. Здесь она пишет, что, судя по руке, у нее предполагался разрыв на линии жизни примерно в 65-67 лет. И что же произошло? «Наконец-то решилась окончательно разорвать отношения с мужем, с которым прожила целых 30 лет, вплотную занялась консультированием по фото рук, сделала небольшой ремонт квартиры и собственного организма. И еще много чего поменяла в своей жизни».

Далее – беспокойство по поводу меняющейся внешности, самоутешение, настрой на принятие себя и яркий пример для подражания – 76-летняя мама знаменитого актера Киану Ривза. Наталья пишет: «Конечно, мы понимаем, что важно, какие у человека гены и финансы, чтобы достойно платить за уход и пластические операции. Но мотивирует. Понимаешь, что можно быть вполне приятной для окружающих старушкой, а не забиваться в угол с вязанием и котами. Все же 21-й век на дворе».

Вот так, и нам, наверное, тоже стоит поискать достойных людей для подражания. Возможно, что они находятся где-то поблизости. Многие дамы и мужчины элегантного возраста заботятся о себе, стараются по возможности удовлетворять свои потребности в путешествиях, культурных событиях, хорошей кухне, физических упражнениях для поддержки тела и духа и т.д. В общем, стремятся не отставать от жизни. Ну и что, что годы идут. В них ведь и наше большое богатство. И об этом могут сказать не только линии на руке.

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