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"Блюсти фигуру" Валерии помогает йога
Ульяна АНТОНОВА   
05 Мая 2019 г.
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В программе "Жить здорово!" на Первом канале 52-летняя певица поделилась своими секретами стройности. Впрочем, поклонники давно в курсе, что Валерия много лет занимается йогой и даже написала книгу об этой системе физических упражнений.

"Блюсти фигуру" Валерии помогает йога

Сама артистка подчеркивает, что йога для нее - это "работа с телом, инвестиции в свое собственное здоровье", а в философию данного движения Валерия не углубляется. Также звезда продемонстрировала в эфире любимую асану -Триконасану или позу треугольника, которая приводит мышцы в тонус, тренирует сердце и снимает нагрузку с позвоночника.

А те, кто тоже хочет заниматься "как Валерия", могут посетить ее Инстаграм. На своей странице артистка охотно делится секретами стройности, а также выкладывает фото и видео упражнений для здоровья и фигуры.

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Сегодня у меня День фитнес - правды. Обычно всегда тренируюсь в закрытых костюмах, особенно когда "прилипает" килограммчик. В этом году после Нового года в путешествиях из-за бесконечных гастрономических дегустаций набрала аж 2кг. В середине января, как я уже писала, взялась снова за активные тренировки и правильное питание, слава Богу, что когда в Москве, выручает мой рацион @nosecretbyvaleriya #этовсезож #зож Последнюю неделю моё меню было рассчитано на 900ккал, но голодно не было. Похудела на 1.5 кг. Форма ещё не идеальна, продолжаю работать над собой. Эрика, мой тренер, чуть телефон из рук не уронила от неожиданности, когда я вышла вдруг в шортах со словами :"Сегодня день откровений, маски сняты, мы должны знать правду". Тренер результатом моей работы за последний месяц остался доволен. Одно могу сказать, девочки - мальчики : расслабляться нужно, но только на время, чтобы дальше, взяв себя в руки, зажав волю в кулак, радостно бежать по жизни. Самая трудная победа - победа над самим собой. Вперёд!!!!! #фитнес #безфотошопа

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

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