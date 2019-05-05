"Блюсти фигуру" Валерии помогает йога

В программе "Жить здорово!" на Первом канале 52-летняя певица поделилась своими секретами стройности. Впрочем, поклонники давно в курсе, что Валерия много лет занимается йогой и даже написала книгу об этой системе физических упражнений.

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Сама артистка подчеркивает, что йога для нее - это "работа с телом, инвестиции в свое собственное здоровье", а в философию данного движения Валерия не углубляется. Также звезда продемонстрировала в эфире любимую асану -Триконасану или позу треугольника, которая приводит мышцы в тонус, тренирует сердце и снимает нагрузку с позвоночника.



А те, кто тоже хочет заниматься "как Валерия", могут посетить ее Инстаграм. На своей странице артистка охотно делится секретами стройности, а также выкладывает фото и видео упражнений для здоровья и фигуры.

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