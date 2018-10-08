Бывший муж Татьяны Васильевой женился на другой

70-летний актёр Георгий Мартиросян — бывший супруг Васильевой снова женился на молодой девушке Наталье Мамоновой. До встречи с актером она занималась ресторанным бизнесом, теперь же муж назначил её своим директором. Побывав на программе “Секрет на миллион” актёр поведал о жизни с третьей женой.

Татьяна Васильева и Георгий Мартиросян

Свою совместную жизнь они начали с проживания в квартире, которую приобрели в кредит. Район специально подобрали спокойный, подальше от шумного города. Там они сделали ремонт, добавив успокаивающих оттенков, придав дому настоящий уют. Помещение составляет всего 105 квадратных метров, так как сделано путем соединения двух небольших квартир. Наталья, как настоящая хозяйка справляется на кухне. Готовит здоровую пищу преимущественно на пару или просто варит. Продукты подбирает только натуральные и диетические. Рожать ещё детей они не собираются, поэтому даже детскую обустраивать не стали. У них на двоих трое детей и внук, так что им есть о ком заботиться.

Ранее Татьяна Васильева в своих интервью говорила, что разошлась с Георгием по причине его измен и авторитарной модели поведения, которую она не смогла принять. Наталья вдвое моложе Мартиросяна, но они смогли наладить совместный быт и по всему видно, что вместе им хорошо. Сейчас пара хочет тишины и уюта. Возможно мужчина немного переосмыслил свою жизнь и изменился. Хотя актер всё же заявил, что подумывает о заключении брачного контракта. Супруга во всем поддерживает мужа, говоря что примет любое его решение, так как не хочет конфликтов с другими наследниками. Сам актёр пока не думает о составлении завещания. Кроме жены у него есть сын, дочь и маленький внук. Скорее всего, что основная часть его имущества перейдёт именно им. А как вы думаете?

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