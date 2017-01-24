Бывших депутатов Госдумы хотят лишить ежемесячных спецдоплат к пенсии

Отменить баснословные ежемесячные доплаты к пенсии бывшим депутатам Госдумы и Совета Федерации. С такой законодательной инициативой выступил депутат Государственной думы Алексей Куринный.

Соответствующий законопроект 16 января 2017 года был направлен на имя спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина. 18 января документ поступил на рассмотрение комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Депутату Госдумы надо всего лишь "год продержаться", чтобы обеспечить себе богатую старость. Фото pixabay.com

Ежемесячная доплата к пенсии

Алексей Куринный предлагает внести изменения в федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части отмены ежемесячной доплаты к пенсии.

Депутаты Госдумы и Совета Федерации имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии в размере:

55 процентов ежемесячного денежного вознаграждения депутата при условии исполнения своих полномочий от одного года до трёх лет;

75 процентов – свыше трёх лет.

В итоге ежемесячная доплата приводит к тому, что пенсия бывших депутатов многократно превышают средний размер пенсии по стране, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии, считает Алексей Куринный.

Существенная разница в части подходов к пенсионному обеспечению способствует дополнительному отрыву интересов избранного лица от интересов его избирателей, уверен депутат.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, правовой смысл статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы состоит исключительно в том, чтобы максимально эффективно реализовывать свои полномочия в период их осуществления. Получение привилегий (в том числе повышенного пенсионного обеспечения) за пределами срока исполнения своих полномочий никак не согласуется с существованием статуса, как инструмента повышения эффективности деятельности избранных в парламент страны представителей.

Кстати, до 1 января 2017 года для получения права на 55-процентную доплату к пенсии нужно было отработать депутатом на протяжении 5 – 10 лет, а 75-процентная доплата полагалась только тем, кто являлся народным избранникам более 10 лет. Такой порядок был установлен ещё при Ельцине. По сравнению с сегодняшним днём, чиновники из «лихих 90-х» либо больше остерегались своего народа, либо были более совестливыми.

В прошлом году в законодательство внесли поправки, которые сделали депутатскую жизнь совсем сладкой. В частности, теперь 55-процентная доплата к пенсии полагается всем, кто ходил в депутатах хотя бы один год.

В настоящее время денежное вознаграждение депутата Госдумы составляет 420 тысяч рублей в месяц.

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Владимир Шпикалов, moi-goda.ru

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