Бывшая жена едва не поссорила Бориса Карпова со Светланой Разиной

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Ещё не совсем забылась свадьба суперзвезды 90-х Светланы Разиной, солистки группы "Мираж", и её концертного директора Бориса Карпова, а в прессе уже стали появляться слухи о разводе пары. Напомним, торжество состоялось в ноябре 2018 года, и на нём присутствовали только близкие и друзья.
Как рассказала Светлана в одном из интервью, через четыре месяца после свадьбы Борис решил её бросить. А заодно прихватил с собой деньги (предоплату за будущие концерты) из сейфа, компьютерную технику и даже автомобиль автомобиль супруги, который затем бросил прямо на границе с Белоруссией. А сам спокойно уехал в Рязань к своей бывшей жене. На телефонные звонки новоиспеченный муж не отвечал и никак не пытался объяснить ситуацию.
Такое поведение очень разозлило Светлану Альбертовну, и она решила сразу подать на развод. Также она рассказала прессе о своих подозрениях, что её муж так и не прекращал отношений со своей бывшей женой. На эти обвинения Борис Карпов отреагировал мгновенно. В эфире программы "На самом деле" он рассказал как его супруга не скрываясь ходила на свидания со своими поклонниками, в то время как он лежал в больнице.
А на днях история получила совсем неожиданное продолжение. Недавно Борис Карпов заявил, что после непростых выяснений отношений им со Светланой удалось разобраться в своих семейных проблемах. По его словам, сейчас речь о разводе уже не идёт, и супруги помирились.
Светлана Альбертовна тоже пообщалась с журналистами на эту тему и сказала, что очень долго не хотела прощать такое поведение своего мужа. Однако, как выяснилось, к этим событиям "приложила руку" бывшая жена Бориса, но всё обошлось, и сейчас ничего не угрожает семейной идиллии.
В данный момент певица уехала отдыхать за границу, а Карпов остался в России и занимается организацией новых концертов, намеченных на осень. Будем надеяться, что больше никто не вмешается в семейную жизнь супругов, и они смогут спокойно воплощать в жизнь творческие планы.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
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