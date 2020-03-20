Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

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Личная жизнь бессменного художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского низменно будоражит просторы интернета. Грачевский уже 4 года женат на Екатерине Белоцерковской, а сейчас пара ждёт пополнения в семье.
Несмотря на разницу в возрасте – аж 35 лет, Борис утверждает, что в их семье царят гармония и полное взаимопонимание. Пару совершенно не интересуют различные слухи по поводу возраста и о том, что их союз – не более чем брак по расчёту. Когда Борис в шутку называет себя старым, то Екатерина поправляет его «не старый, а зрелый».
В одном из интервью Борис Юрьевич рассказал забавный случай, который недавно произошёл с Екатериной. Она, несмотря на беременность, самостоятельно ходит за небольшими покупками. На этот раз Кате нужно было купить витамины в аптеке. Когда подошла её очередь, продавец посмотрела на её живот и сказала: «Ты бы школу сначала закончила! Мамка-то знает вообще?». Белоцерковская не стала спорить и скандалить, но рассказала, что у неё уже есть два высших образования. Грачевского это происшествие сильно развеселило: «Тогда она была ненакрашенная и с двумя косичками, поэтому неудивительно, что её приняли за школьницу».
Кстати, для артиста это будет уже четвёртый ребёнок, так что он имеет большой опыт отцовства, а вот Екатерина очень волнуется. Она уже заранее записала ребёнка на курсы плавания для грудничков и развивающие занятия.
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