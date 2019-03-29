Бедным вход воспрещён: в Лондоне «не элитных» детей не пустили играть с богатыми

Вопиющий случай социальной несправедливости произошёл в Лондоне. Жителей нового жилого комплекса разделили на «элиту» и «бедняков». В итоге на игровую площадку смогли попасть лишь дети из богатых семей, а ребят, которые живут в социальном жилье, лишили доступа к развлечениям.

В проекте комплекса было указано, что внутренний двор будет доступен всем желающим. Но по итогу компания-застройщик поставила забор и калитку с кодовым замком, который ограничивал вход на площадку детям из «социального жилья». Пароль сообщили лишь владельцам дорогих частных квартир.

Родительницы пожаловались на вопиющую несправедливость, ведь они даже не могут нормально объяснить детям, почему тем запрещают посещать площадку вместе со своими более везучими друзьями. «Мои дети идут из школы с друзьями и расстаются у этой калитки», – с печалью призналась жительница социального жилья Даниелла Ри.

Член Городского совета Лондона Мэттью Беннетт заявил, что такая ситуация является неприемлемой, даже постройка этого забора не была нормально согласована. Однако компания, которая отвечала за постройку элитной части жилого комплекса, менять ничего не будет. По словам представителя этой организации, из-за людей из социального жилья пострадает сад внутри площадки.

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Такие новости в очередной раз доказывают, что борьба с социальной несправедливостью всё ещё остаётся приоритетной задачей для многих народов мира. Избавиться от подобных проявлений жёсткого и нечестного разделения общества бывает очень сложно и в нашей стране. Вспомнить только о зарплатах чиновников, которые постоянно растут на фоне достаточно высокого уровня бедности в России. Страдают от подобной несправедливости и сами пенсионеры. В начале февраля сообщалось, что в Челябинске пожилые люди с утра занимают очередь за просроченными продуктами, которые выбрасывают работники продуктового магазина. Люди просто пытаются выжить в несправедливых условиях, которые перед ними ставит само государство.

Немаловажно то, что мы перестали молчать. Из того же Лондона вести о проблеме с «детской площадкой для богатых» разошлись по всему миру, да и в нашей стране о подобных случаях уже не боятся говорить как можно громче. За один день от несправедливости избавиться не получится, но если каждый такой случай будет подвергаться жёсткой критике и общественному порицанию, может нам и удастся прийти к справедливому решению всеобщей проблемы неравенства.

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