Бари Алибасов впервые женился в 10-м классе, но не общается с дочерью

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов до сих пор находится в больнице после отравления очистителем труб. Врачи борются за его жизнь и надеются на лучшее. А всего несколько месяцев назад телепередача "Судьба человека" приглашала Алибасова к себе в студию. Теперь же канал "Россия-1" решил снова показать этот выпуск программы, где продюсер рассказывал о своих романах и о причине, по которой он не общается со старшей дочерью.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Понимание, что такое ответственность за семью, к Алибасову пришло очень рано, так как в 10-м классе он впервые женился на однокласснице. Несмотря на официальную регистрацию в ЗАГСе, пара проживала отдельно из-за того, что они ещё не достигли совершеннолетия.



После школы Бари Каримович поступил в строительный вуз, и жене приходилось ездить в Усть-Каменогорск, чтобы навещать его. Несмотря на то, что у супругов родилась дочь, их чувства друг к другу постепенно ослабевали, и Алибасов подал на развод, оставив жену с ребёнком.



После этого с дочерью Бари Каримович встретился только через 30 лет. Они так и не смогли наладить отношения. Продюсер объяснил это тем, что прошло слишком много времени, и между ними было слишком большое расстояние. Алибасова всегда окружало множество поклонниц, поэтому о первой семье он всё это время даже и не думал.



Затем сердцем Алибасова завладела кореянка Катя Вон, которая на тот момент руководила детским хором. Артист очень любил её, и измена новой избранницы стала для него полной неожиданностью. Застав супругу с другом, он тут же выставил её за дверь. Однако предательство очень потрясло Алибасова, и он долгое время предпочитал "просто гулять по улицам и плакать в одиночестве". И лишь соо временем он понял, что в жизни действует "закон бумеранга". Таким образом он на себе испытал то, что чувствовала первая жена, когда он увлекался другими девушками и оставил её с ребёнком.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ