«Балтика»: нами получено подтверждение соответствия новым версиям международных стандартов ISO 9001 и 14001

В воскресенье, 14 октября весь мир отмечал Всемирный день стандартизации. 72 года назад в этот день было принято решение создать Международную организацию по стандартизации (ИСО). В 2015 году были выпущены новые версии ее стандартов ISO 9001 и 14001, которые являются эталоном для ведущих мировых компаний.

Как отмечает пресс-служба ведущего отечественного пивоваренного бренда «Балтика» (входит в Carlsberg Group), по итогам проведенной в текущем году проверки силами специалистов DNV GL, компанией было получено подтверждение соответствия обновленным стандартам ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14001:2015 (экологический менеджмент). Таким образом, можно официально заявить, что мировым требованиям соответствуют все восемь заводов «Балтики».

Относительно системы менеджмента качества следует подчеркнуть, что в компании «Балтика» уже давно функционирует «горячая линия». Любой потребитель может связаться со специалистами бренда, чтобы поделиться мнением об его продукции, задать интересующие его вопросы или высказать пожелания по качеству пищевых продуктов, экологической безопасности, условиях труда и пр.

Что касается экологической безопасности производства, то две из стратегических целей Carlsberg Group («Балтика», напомним, является ее частью) прямым образом связаны с экологическим менеджментом. Она стремится свести к нулю выбросы углерода и в два раза снизить потребление воды на своих пивоварнях к 2030 году.

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