«Балтика 3» напомнит россиянам, что их объединяет

Что объединяет россиян? Свой взгляд на этот вопрос решила представить компания «Балтика», выпустив лимитированную серию пива «Балтика 3» с тематическим дизайном и слоганом «Это про нас». На семи банках серии нанесены оригинальные изображения, понятные и близкие любому жителю России. Такой упаковка будет выпускаться только до середины ноября.

Один из самых популярных брендов в России – «Балтика 3», в очередной раз это подтверждено данными Ipsos за II квартал 2018 года. Пиво этого сорта популярно среди абсолютно разных жителей огромного числа российских городов, при этом их объединяют присущие лишь россиянам привычки и особенности. Например, такие понятные всем россиянам действия, как «посидеть на дорожку», снова посмотреть один и тот же фильм под Новый год, стукнуть, чтобы заработало, иностранцу сложно объяснить.

Об этом говорит и старший директор по развитию стратегии и национальным брендам пивоваренной компании «Балтика», части Carlsberg Group, Павел Еранкевич. По его словам, в России, уникальной стране с огромной территорией от Калининграда до Владивостока, миллионы людей разных национальностей исповедуют различные взгляды и идеи. Но при этом они объединены простыми вещами, незаметными в ежедневной жизни, благодаря которым люди с гордостью называют себя россиянами. И «Балтика» напоминает об этих особенностях, потому что и ее бренд уже 26 лет объединяет любителей пива по всей России.

В поддержку акции на сайте ( http://www.baltika3.ru ) действует промо-кампания, в рамках которой совершеннолетние пользователи могут получить подарки за участие в тестах, конкурсах и оригинальных играх.

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