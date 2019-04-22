Бабушка всех фильмов ужасов: в США скончалась знаменитая охотница за привидениями

Недавно весь мир простился с именитой исследовательницей всего странного и паранормального. В США на 93 году жизни скончалась Лоррейн Уоррен, о чём сообщил её зять Тони Спера.

По его словам, женщина покинула этот мир во сне. «Лоррейн затронула множество жизней и была любима многими людьми. У нее была прекрасная, добрая и любящая душа», – поделился Спера.

Муж женщины Эд скончался ещё в 2006 году. Вместе со своим супругом Лоррейн создала группу охотников за привидениями, а также стала основательницей «Оккультного музея Уорренов».

Супруги прославились на весь мир, путешествуя по многим уголкам мира, которые были затронуты паранормальными слухами и оккультными явлениями. На основе этих путешествий супружеская пара написала немало книг, прочитала много лекций.

Труды охотников за привидениями прочно вошли в художественный мир фильмов ужасов. Целые серии жутких картин были посвящены делам Лоррейн и Эда. Так, самое знаменитое расследование пары под названием «Ужас Амитивилля» породило серию одноименных фильмов.

Сама история напугает даже подготовленного человека. Ещё в 1974 году в Амитивилле Рональд Дефео-младший жестоко убил всю свою семью, но на допросе заявил, что сделать это его заставили «голоса». Задолго после этого происшествия семейная чета Уорренов занялась расследованием в доме убийцы, где якобы новые хозяева страдали от неизвестных потусторонних сил.

Режиссер Джон Леонетти также снял свой фильм ужасов «Проклятие Аннабель» по рассказам Уорренов о кукле, которая стала вместилищем для души девочки.

Таких жутких дел у семьи было немало, хотя многие скептики утверждали, что супружеская пара просто мошенническим путём пытается привлечь к себе внимание доверчивых людей.

Манящая мистика, которая так просто и эффектно разбавляет серые будни, никогда уже не отстанет от человечества. Но всегда стоит помнить, что она хороша лишь в качестве художественного приёма, который наполняет любое произведение жуткими тайнами потустороннего мира.

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Бесспорно, каждый волен верить в то, во что он хочет верить. Только вот преобладающее доверие ко всему «мистическому» нередко приводит к плачевным последствиям как минимум для кошелька. Недавно в Петербурге бабушка отдала «ясновидящей» 300 тысяч рублей за «снятие порчи». Конечно, «порча» никуда не делась, зато огромные деньги пропали без следа.

А в Москве попалась целая группа из 12 мошенников. Их арестовали после обращения 78-летней женщины, у которой «экстрасенс» выманил целых 3 млн рублей! Не забывайте, что при простодушной и искренней вере в паранормальное такая вот «мистика» может сыграть злую шутку с обычным человеком. Всё хорошо в меру, в том числе наша убеждённость в возможностях признаков, экстрасенсов и каких-нибудь ведьм.

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