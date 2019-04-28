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Анжелика Варум смирилась с изменами мужа
Анастасия ШИЛОВА   
28 Апреля 2019 г.
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В недавнем интервью Анжелика Варум рассказала о непростых периодах её жизни с Леонидом Агутиным. Несмотря на то, что многие считают эту звёздную пару идеальной, между ними не всегда всё протекало гладко. Было несколько моментов, когда супруги пребывали на грани развода, а причиной стали многочисленные романы певца.

Анжелика Варум смирилась с изменами мужа

Анжелика Варум поведала, что однажды даже с вещами переехала к маме. Но мудрая женщина смогла отговорить дочь от необдуманных решений, посоветовав перетерпеть обиду и взвесить все “за” и “против”. Со временем, набравшись опыта, артистка поняла, что иногда лучше не знать правду и считать мужа идеальным, чем наблюдать все его интрижки на стороне. Варум решила признать мужчин другими существами с постоянной жаждой “подвигов” и смириться с таким положением вещей, а запоминать только приятные моменты семейной жизни.

Казалось бы, странная позиция, но со временем она принесла свои плоды. В январе у артистов была годовщина свадьбы. Агутин нежно поздравил супругу с этим праздником и сказал, что для него всегда было главным взаимное чувство необходимости, которое он считает самым главным. Леонид Агутин трогательно признался Анжелике Варум в любви, заявив, что не представляет жизни без нее. А ведь далеко не каждый мужчина, прожив в браке 19 лет, может искренне сказать такие слова своей второй половине.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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