Анжелика Варум решила заняться виноделием из-за маленькой пенсии

Певица Анжелика Варум решила заранее поинтересоваться размером своей пенсии. И оказалось, что сумма ещё меньше, чем ожидала артистка. Артистка рассудила, что на такие деньги прожить будет очень сложно и решила обзавестись собственным бизнесом.

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Выбор пал на виноделие, и это не случайно, ведь троюродные брат и сестра Варум являются очень успешными производителями вина. К ним она и обратилась за помощью. Родственники ввели певицу в курс дела, и теперь под брендом "AV" каждый год выпускается несколько тысяч бутылок вина, которые можно приобрести не только в России, но и за рубежом.



По мнению знатоков, вино "от Варум" получается очень даже неплохое. Поклонники певицы даже высказывали опасения, что Анжелика оставит сцену и полностью посвятит себя винному бизнесу. Однако, как заявила сама артистка, музыка — это её жизнь, и уходить со сцены она пока не собирается. А вот о будущем нужно всегда думать заранее, а своё дело помогает стать более независимым человеком.

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