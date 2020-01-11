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Андрей Разин отказался приглашать Губина в свой коллектив
Ульяна АНТОНОВА   
11 Января 2020 г.
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На фоне слухов о возвращении на сцену мегапопулярного в прошлом певца Андрея Губина стали множиться предположения - в каком именно коллективе он будет выступать или продолжить сольную карьеру?

Андрей Разин отказался приглашать Губина в свой коллектив


Вполне возможно, что подобный вопрос не раз за последнее время задали известному продюсеру Андрею Разину. По крайней мере, он решил публично ответить всем интересующимся в своём Инстаграме.

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Как один из создателей и правообладателей «Дискотеки «Союз», не рассматриваю Андрея Губина для работы в нашем коллективе, потому что считаю его заболевание, выражающееся в странном поведении, очень серьёзным. Оно может отрицательно сказаться на психологическом климате участников проекта. Поэтому, как продюсер, воздержусь от этого исполнителя, хотя отношусь к нему хорошо.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Разин прямо заявил, что хорошо относится к Губину, но не рассматривает его для работы в "Дискотеке Союз" - проекте, которым сейчас вплотную занимается.

- Считаю его заболевание, выражающееся в странном поведении, очень серьёзным. Оно может отрицательно сказаться на психологическом климате участников проекта. Поэтому, как продюсер, воздержусь от этого исполнителя, - написал Андрей Разин.

  • "Дискотека Союз" - это большой сольный концерт артистов, пик популярности которых пришёлся на 80-е и 90-е годы. Проект активно гастролирует по городам России, его концерты проходят с большим успехом.

Впрочем, вряд ли Андрей Губин сильно расстроится по этому поводу. После того, как в СМИ была озвучена информация о его возвращении на сцену, артист с возмущением опроверг все слухи и заявил, что никуда возвращаться не намерен, а о выступлениях вообще "речи не идёт".

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