Андрей Макаревич: личная жизнь в окружении собак

Известный артист Андрей Макаревич уже давно живёт один и вполне доволен своей жизнью. Будучи трижды женат, он так и не смог найти ту, с которой можно было бы встретить старость. Хотя певец предпочитает умалчивать подробности своей личной жизни, он все же решился немного приоткрыть тайну в одном из недавних интервью.

Макаревич поведал, что наслаждается одиночеством и не желает терять статус холостяка. По словам артиста, для того, чтобы стирать и готовить ему не нужна женщина, он прекрасно справляется с бытовыми проблемами самостоятельно.

Однако у него все же есть одна дама, которую он безумно любит. Её зовут Ева и это его любимая немецкая овчарка. Вместе с ними проживает и кобель Сашка. Все своё свободное время артист посвящает им и получает от этого огромное удовольствие. Лишь жалеет о необходимости уезжать на гастроли, так как собак приходится оставлять дома.

Макаревич также старается следить за творчеством своего сына Ивана, но не всегда получается увидеть все эпизодические роли, в которых снимается Иван. По словам звездного отца из того, что видел, он делает выводы о вполне достойном актерском мастерстве.

Последнее время 64-летний Андрей Макаревич стал участником нескольких скандалов, виной которых стали его политические взгляды. Певец утверждает, что никогда не скрывал своих предпочтений и его резкие высказывания совершенно не влияют на его гастроли. Он продолжает выступать с концертами по всему миру и с удовольствием общается с поклонниками. По завершению карьеры и ухода на заслуженный отдых Макаревич собирается заняться изучением современных песен. Сейчас он их не слушает, потому что многого просто не понимает. Однако уверен, что из огромного разнообразия новых композиций, ему будет что послушать. А какие песни предпочитаете слушать вы? И есть ли среди них место песням "Машины времени" и "Макара", как часто называют Андрея Вадимовича поклонники?

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