Аналитики в области финтеха прогнозируют рост криптовалюты Tkeycoin

1 мая начнется эмиссия отечественного проекта Tkeycoin. Отмечается, что предваряя старт ICO, разработчики перспективной криптовалюты успешно модернизировали свои сайты, а также осуществили контрольное тестирование системы в целом. Сегодня ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира, что делает их максимально открытыми для ожидающих старта ICO зарубежных пользователей.

В течение двух ближайших лет криптовалюта Tkeycoin должна вырасти до $100-$450. Так полагают авторитетные аналитики из области финтеха, чей прогноз основан на стабильно высоком интересе иностранных инвесторов к токенам TCD.

В числе важных обновлений Tkeycoin называются модернизация сайта презентации платежей и повышение функциональности личного кабинета пользователя. К тому же, на платформе были внедрены уникальные интерактивные дизайны 3D Canvas.

По сути, проект Tkeycoin полностью готов к скорой эмиссии. До принятия решения о приобретении монет все желающие могут изучить работу платформы Tkeycoin DAO (tkeycoin.com), познакомиться с философией проекта или же получить консультацию.

Официальный сайт платформы: tkeycoin.com.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ