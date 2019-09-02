Американская бабушка Лилл – радость почти в каждой фотографии блогера

Блогер, охватывающая в том числе и бьюти-направление, которой больше 85 лет – такое бывает! Эта милая жизнерадостная бабушка ведет свою страничку в сети Instagram . Зовут ее Лилл, она – жительница Америки.

Венчает аккаунт бодрое утверждение – «Я знаменитость». На своей страничке почтенный блогер демонстрирует макияж и примеряет на себя разные интересные, часто забавные образы и вообще показывает, что ведет очень насыщенную, разнообразную и яркую жизнь.

Свою самую первую фотографию она прокомментировала так: «ЭЙ, РЕБЯТА!!! Кевин заставил меня сделать instagram. я не знаю, как это работает, помогите!!!!!». Кевин – внук Лилл, с ним она на своих фотографиях запечатлена очень часто.

Буквально, там, где бабушка, везде и он. Убедитесь сами, молодой человек постоянно находится где-то поблизости:

Бабушка тоже, видимо, стремится чаще взаимодействовать с внуком, пусть даже если это не он сам, а всего лишь его фото. Так, в кадре Кевин катается на карусели, а Лилл подписала, что взяла эту фотографию внука с собой на свидание. Вот такая очень трогательная связь старшего и младшего поколений. А на следующем снимке бабушка и внук выглядят совсем как инопланетяне, Лилл комментирует: «Я не знаю, как он это сделал».

Современные компьютерные программы, уважаемая блогер, только и всего!

Отойдем немного от любимого внука и посмотрим на другую жизнь бабушки. Есть у нее, к примеру, домашний питомец – огромный симпатичный черный кот. Лилл называет его третьим ребенком.

Запечатлено и много других разных разностей из повседневного бытия. Например, можно увидеть пост, где бабушка сфотографирована за рулем автомобиля. Комментарий здесь немудрёный: «Просто расслаблюсь». На другом фото – Лилл снимает себя сама, так, наверное, она готовит свой видеоблог. И на телевидении бабушка, скорее всего, бывала. Подпись к одной из фотографий, где блогер запечатлена в какой-то программе, «возвращение к тому времени, когда я была в новостях». Есть Лилл пританцовывающая, показывающая аудитории дыни, свои новые очки, знакомящая со своим элегантным нарядом на ужин, «держащая» на ладошке целый знаменитый район Лос-Анжелеса Голливуд.

Бабушка старается держать себя в хорошей форме, на снимках ее можно увидеть плавающей в бассейне. Комментарий к фото: «Плавание держит меня молодой». Не чуждо и чтение, есть фотография, где процесс происходит на свежем воздухе.

А вот здесь нашлось место для вышеупомянутого макияжа, бабушка, оказывается, начала наведением красоты подготовку ко дню рождения.

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Подписчики поздравляли Лилл, говорили блогеру теплые слова. И она их действительно заслуживает. Ведь практически все ее фотографии пронизаны приветливой улыбкой, доброжелательностью и жизнерадостностью. Смотреть снимки любопытно, как будто перелистываешь домашний альбом с запечатленным там близким человеком. А иногда после очередного смешного образа невольно думаешь, что же она еще этакое на себе покажет.

И вообще, побольше бы таких бабушек в Сети! Чтобы вдохновляли других своими увлечениями и весельем, радовали и зажигали позитивным отношением к жизни и учинили ценить каждый свой день и каждый свой час.

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