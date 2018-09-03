Алла Пугачева снова появилась на публике в мини-шортах

На днях Аллу Пугачеву журналисты встретили на Рижском вокзале, где запечатлели её в мини-шортах. Примадонна вместе со всей семьёй отдыхала на рижском взморье и теперь посвежевшая и помолодевшая вернулась в Москву.

В отпуске у неё была насыщенная программа. Алла Борисовна присутствовала на концерте Кристины Орбакайте, а также пообщалась со Светланой Лободой. Певица отметила, что концерт Светланы посещают больше молодые люди и это хорошо для неё. В этом случае зрители станут взрослеть вместе со своим кумиром, у которого всегда будет публика. Со Светланой Лободой они давно сдружились и Пугачева неожиданно пришла на её концерт. После выступления Алла Борисовна даже зашла к ней в гримерку, их совместное фото Лобода и выложила в свой Инстаграм. Поклонники заметили, что Лобода внешне даже старше Пугачевой. На Алле Борисовне также были кожаные мини-шорты и облегающая блузка. Похоже после похудения шорты стали любимой вещью в гардеробе звёздной певицы. К тому же, в отпуске они всем семейством навестили Раймонда Паулса, который с удовольствием дал несколько уроков музыки маленькому Гарри.

Однако дома певице не удаётся отдохнуть и здесь у неё также намечено много планов. Тем более, что 18 сентября близнецами исполняется по 5 лет и конечно же их ждёт много сюрпризов. Поклонники давно убедились, что Пугачева выглядит гораздо лучше в молодёжных нарядах. Всем пришлась по душе длинная кофта Примадонны, короткие шорты и стильная кепка. В таком наряде певица больше похожа на подростка, чем на 69-летнюю женщину. Последнее время в сети появляются слухи о проблемах со здоровьем у Пугачевой. Однако все это до сих пор остаётся на уровне предположений (наиболее правдоподобные - по ссылке) и Алла Борисовна все чаще радует своих фанатов привлекательным и моложавым внешним видом.

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