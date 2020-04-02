Алла Пугачёва рассказала, почему развелась с Киркоровым

Одним из самых громких событий в 90-е годы стало бракосочетание двух звёзд отечественного шоу-бизнеса - Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Их отношения неизменно привлекали внимание СМИ, не обошлось и без различных слухов, обвинений в фиктивности союза двух артистов с большой разницей в возрасте.

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К сожалению, брак всё-таки распался после одиннадцати лет совместной жизни. Официально пара развелась в марте 2005 года, но общественность узнала об этом только в ноябре. Да и в дальнейшем экс-супруги не слишком распространялись о причинах своего решения развестись…

И вот, после многих лет молчания стали появляться новые подробности их семейной жизни. Например, в своих интервью, Примадонна и Киркоров признали, что их брак был ошибкой, но они оба ни о чём не жалеют. Алла Борисовна также рассказала, что основной причиной развода была её измена. В подробности певица решила не вдаваться, но многие считают, что именно тогда она начала встречаться с нынешним мужем Максимом Галкиным.

Необходимо отметить, что появляться на публике с юмористом Алла Пугачёва стала ещё до официального развода. Но несмотря на такие щекотливые моменты, расставание двух звёзд прошло довольно спокойно без скандалов и обвинений, и им даже удалось сохранить дружеские отношения.

По признанию Филиппа, он тоже виноват в распаде семьи, так как со временем стал мало уделять внимания своей супруге. Да и вообще, звёздам такого масштаба очень трудно сохранять уютный быт при огромной занятости на гастролях, которая была у них. Зато они подарили очень много приятных моментов всем своим поклонникам, в том числе и немало замечательных хитов.

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