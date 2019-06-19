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Алла Пугачёва приобрела для себя место на кладбище
Анастасия ШИЛОВА   
19 Июня 2019 г.
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В очередном выпуске программы "Звёзды сошлись" обсуждалась тема похорон. Многие знаменитости пытались выяснить необходимо ли заранее заботиться о месте собственной могилы или нет. В процессе беседы выяснилось, что певица Алла Пугачева уже купила участок на кладбище и хочет, чтобы её похоронили рядом с братом.

Алла Пугачёва приобрела для себя место на кладбище



Также известно, что скульпторы уже приступили к разработке фамильного склепа для артистки. При желании там может использоваться герб или вензель Примадонны.

Не только Пугачёва, но и другие знаменитости предпочитают заранее купить место на кладбище. Так, Иосиф Кобзон, ещё не зная о своём серьезном онкологическом заболевании, заказал участок на Востряковском кладбище рядом с матерью. И певец Шура недавно тоже обзавелся таким участком и даже двухдверным гробом. Сейчас у исполнителя дома есть интересная кровать с виноградными коварными гроздьями. В будущем он хочет, чтобы из неё сделали оградку для его могилы.

В итоге гости и участники обсуждения пришли к выводу, что такая покупка "лишней не будет". Ведь человек не может знать свою судьбу, поэтому стоит заранее быть готовым к различного рода неожиданностям. А что вы думаете по этому поводу?

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