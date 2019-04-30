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Алла Пугачева наградила проигравших участников шоу “Голос.Дети”
Анастасия ШИЛОВА   
30 Апреля 2019 г.
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26 апреля состоялся финал шестого сезона “Голос.Дети”, в котором победила десятилетняя дочь певицы Алсу. И всё бы ничего, но оператор, который отвечал за голосование на проекте, обнаружил аномальную активность голосующих, что поставило под сомнение честность результатов.

Алла Пугачева наградила проигравших участников шоу “Голос.Дети”

Даже генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту пришлось лично комментировать ситуацию. Он сообщил, что должно быть проведено объективное расследование, а также отметил, что такой разрыв между участниками произошел впервые.

В финале участвовали Микелла Абрамова (56,5%), Максим Ержан (27,9%) и Валерий Кузаков (15,6%). В соцсетях среди поклонников участников уже началась настоящая битва, о чем свидетельствует количество дизлайков, которые получил ролик с выступлением Микеллы Абрамовой - почти в десять раз больше, чем лайков.

Максим Галкин в своем Инстаграме заявил, что болел за Ержана и удивлен победе дочери Алсу. Артист отметил, что сделает все возможное, чтобы его дети не участвовали в подобных конкурсах, так как это только вредит детской психике. Не осталась в стороне и Алла Борисовна. Она пригласила проигравших детей в элитный ресторан на Рублевке, где вручила им кулоны премии “Золотая звезда Аллы Пугачевой”, которая была основана в 2005 году для поддержки молодых и талантливых артистов. К кулону также прилагался диплом и денежное вознаграждение.

Результаты конкурса вызвали бурную реакцию и у других артистов. Одни поддерживают Микеллу Абрамову и говорят, что известные родители — это ещё не повод для обвинений в мошенничестве. Другие считают, что это способ привлечь внимание к уже подзабытой Алсу. Нам же, как зрителям, остаётся надеяться, что результаты проверок позволят установить, были ли действительно факты фальсификаций и за кого зрители проголосовали на самом деле.

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