Алла Пугачева наградила проигравших участников шоу “Голос.Дети”

26 апреля состоялся финал шестого сезона “Голос.Дети”, в котором победила десятилетняя дочь певицы Алсу. И всё бы ничего, но оператор, который отвечал за голосование на проекте, обнаружил аномальную активность голосующих, что поставило под сомнение честность результатов.

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Даже генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту пришлось лично комментировать ситуацию. Он сообщил, что должно быть проведено объективное расследование, а также отметил, что такой разрыв между участниками произошел впервые.



В финале участвовали Микелла Абрамова (56,5%), Максим Ержан (27,9%) и Валерий Кузаков (15,6%). В соцсетях среди поклонников участников уже началась настоящая битва, о чем свидетельствует количество дизлайков, которые получил ролик с выступлением Микеллы Абрамовой - почти в десять раз больше, чем лайков.



Максим Галкин в своем Инстаграме заявил, что болел за Ержана и удивлен победе дочери Алсу. Артист отметил, что сделает все возможное, чтобы его дети не участвовали в подобных конкурсах, так как это только вредит детской психике. Не осталась в стороне и Алла Борисовна. Она пригласила проигравших детей в элитный ресторан на Рублевке, где вручила им кулоны премии “Золотая звезда Аллы Пугачевой”, которая была основана в 2005 году для поддержки молодых и талантливых артистов. К кулону также прилагался диплом и денежное вознаграждение.



Результаты конкурса вызвали бурную реакцию и у других артистов. Одни поддерживают Микеллу Абрамову и говорят, что известные родители — это ещё не повод для обвинений в мошенничестве. Другие считают, что это способ привлечь внимание к уже подзабытой Алсу. Нам же, как зрителям, остаётся надеяться, что результаты проверок позволят установить, были ли действительно факты фальсификаций и за кого зрители проголосовали на самом деле.

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