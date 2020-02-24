Алиса Фрейндлих рассказала о своей пенсии, работе и свободном времени

Не так давно заслуженная артистка Алиса Фрейндлих отметила своё 85-летие. В отличие от многих своих коллег по работе, она полностью довольна и своей пенсией и тем, как проводит свободное время.

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По её словам, размер пенсии у неё более чем достойный. Это связано с тем, что детство Фрейндлих прошло в блокадном Ленинграде. В 1941 году она ходила в первый класс, поэтому очень хорошо помнит войну. Кроме того, ей начисляются надбавки за звание "Почётного гражданина", но конкретные цифры артистка так и не назвала.



Несмотря на свой возраст, Алиса Бруновна продолжает работать в театре и кино. Одной из последних работ стало участие в фильме "Карп отмороженный". Продюсером трагикомедии выступил внук актрисы Никита Владимиров, также в фильме снимались Марина Неёлова, Евгений Миронов и Сергей Пускепалис. На этот раз Фрейндлих довелось примерить образ болтливой соседки. В одном из интервью артистка рассказала, что не имеет ничего общего со своим персонажем, поэтому ей было очень интересно репетировать и играть. А роль досталась практически случайно - Никита дал ей почитать сценарий и попросил высказать своё мнение. Фрейндлих с удовольствием прочла и сказала: "Потрясающая роль, кому-то так повезёт, там можно всё так сыграть". Поэтому было принято решение внести небольшие изменения в сценарий и пригласить Алису Бруновну. Актриса до сих пор шутит что "роль досталась по блату".



Отдыхать Фрейндлих тоже умеет. Для этого она несколько месяцев не снимает пенсию с карточки, а потом на пару недель отправляется в путешествие за рубеж или в какие-то незнакомые места России. А мы желаем любимой актрисе здоровья и надеемся, что она порадует нас ещё не одной интересной ролью.

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