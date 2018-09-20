Алену Апину раскритиковали из-за татуировки. А вы как к подобному относитесь?

Известная певица Алена Апина в свои 54 года решила сделать себе татуировку. В Инстаграме она опубликовала видео, где ей делают тату на руке. Таким образом звезда захотела себя украсить. Однако поклонники исполнительницы не оценили нанесенный рисунок и вообще даже не поняли зачем ей на руке изображение мультяшной рыбы. Это первый опыт нанесения тату и Апина прокомментировала видео словами о том, что это очень болезненная процедура. Странно, что в таком возрасте могло возникнуть желание разукрасить своё тело. Лишь немногие порадовались за любимую исполнительницу и посоветовали недоброжелателям просто не смотреть видео и отписаться от аккаунта.

Конечно каждый сам решает, что делать со своим телом, но все же со стороны это выглядит странным. Хотя в последнее время делать татуировки стало модным. Сейчас у многих знаменитостей есть какие-либо татуировки. Так у 63-летней Ларисы Долиной их целых 4, которые она также сделала не так уж и давно. Алла Пугачева тоже несколько лет назад сделала наколку в знак любви к Максиму Галкину. Теперь её левое плечо украшают две большие буквы МГ. И наряды Валерия Леонтьева часто позволяют поклонникам полюбоваться его многочисленными татуировками.

Что побуждает человека сделать татуировку в уже зрелом возрасте? Обычно это делает молодежь (а еще раньше это было исключительно признаком принадлежности к "блатной" культуре). Возможно таким образом они стараются избавиться от каких-то внутренних комплексов или же это может указывать на стремление что-то поменять в жизни? Так или иначе, это их личное дело. В конце концов современные технологии позволяют бесследно удалить любую татуировку. Поэтому всегда есть возможность избавиться от надоевшего рисунка. А как вы относитесь к татуировками - особенно, когда их делают люди «в возрасте»?

Наряды Валерия Леонтьева часто позволяют поклонникам полюбоваться его многочисленными татуировками.

Алла Пугачева несколько лет назад сделала наколку в знак любви к Максиму Галкину.

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