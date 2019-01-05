Алёна Свиридова поделилась своим отношением к зиме

Певица Алёна Свиридова очень любит снег. По её словам, зима — это самое лучшее время для начала новых дел, а также, чтобы забыть о плохом и постараться изменить свою жизнь к лучшему. Снежные кристаллы обладают удивительной способностью стирать то, о чём человек хочет забыть. В своём Инстаграме она опубликовала фото снежной дороги, где она в шапке и шарфе, без макияжа наслаждается зимней погодой. Подписчикам очень понравился снимок и они посчитали Свиридову сентиментальной и романтичной особой, поблагодарив её за красивый кадр и мотивацию. Многие согласились с артисткой и тоже уверены, что сейчас можно начинать жизнь с чистого листа.

Свиридова была четыре раза замужем и каждый свой брак она считает счастливым на какое-то время и главное поучительным. Алёна уверена, что люди не чувствуют счастья, потому что надеются на стабильность, которой в жизни вовсе нет. Она всегда с головой погружалась в новые чувства и в новую любовь, понимая, что это не навсегда. Женщина считает, что жизнь состоит из различных этапов и не нужно бояться начинать всё заново. В любой ситуации нужно стараться жить на полную и творить прекрасное. Тогда непременно всё будет хорошо. Певица наконец-то нашла свою половинку.

Сейчас 56-летняя Алёна Свиридова проживает с бизнесменом Давидом Варданяном, который младше неё на 14 лет. Она заявила, что возраст любви не помеха и они счастливы вместе, несмотря ни на что. Пара старается всё делать дружно и не обращать внимание на какие-то несерьёзные вещи. С возрастом Алёна уже поняла, что по-настоящему важно в жизни и не хочет тратить драгоценное время на пустяки. Надеемся, что артистка будет счастлива со своим молодым избранником и эти отношения принесут ей массу радостных моментов, не так ли?

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