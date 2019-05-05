Алёна Апина оделась в латекс. Поклонники образ не оценили...

На днях 54-летняя певица поделилась в своем Инстаграме фрагментом видео с очередной фотосессии, на котором предстала в черном латексном костюме с прозрачными вставками и смелым декольте.

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Однако пользователи соцсети отреагировали на наряд в стиле БДСМ без особого восторга. Все-таки возраст берет своё, и пышнотелая Алёна Апина в кадре мало напоминала "женщину-кошку". Кроме того, чтобы удержать равновесие к довольно сложной позе, ей потребовалась помощь подруги.

Мнения комментаторов не были единодушными. Некоторые сочли образ "клиникой" и посетовали на его аморальность, другие же поддержали "умную, талантливую и креативную певицу" за такой "смелый наряд".

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