Александра Яковлева прокомментировала слухи о своём исчезновении

Популярная российская актриса Александра Яковлева наконец-то отреагировала на публикации в прессе о её якобы "пропаже". В прошлом году она решила приостановить карьеру, так как ей диагностировали онкологическое заболевание и необходимо было срочное лечение.

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После полного обследования актрисе был назначен курс химиотерапии, который растянулся практически на полтора года. Всё это время она не комментировала своё состояние и сделала исключение только для программы "Судьба человека".



В эфире Яковлева рассказала, что о заболевании узнала практически случайно. Просто, время от времени, чувствовала недомогание и друзья посоветовали обратиться ей к врачу, и тут обнаружился страшный диагноз. Врачи сказали, что у Александры Евгеньевна даже в 61 год очень крепкий организм, и поэтому есть все шансы на выздоровление.



Но лечение было трудным не только в физическом, но и моральном плане. После седьмого курса химиотерапии Яковлева более менее вернулась к нормальной жизни. Сейчас она регулярно обследуется и проходит восстановительные процедуры. В этот непростой период её поддерживали дочь и сын, а также друзья и коллеги по работе.



А пока артистка боролась с раком, в интернете появилось большое количество слухов о том, что Яковлева перестала выходить в общество и о ней "ничего не известно". На эти сплетни Александра Евгеньевна отреагировала резко, заявив, что не обязана ни перед кем отчитываться, а связь поддерживает только с близкими людьми.



О полном выздоровлении речь пока не идёт, но Яковлева надеется на лучшее и даже планирует снять фильм по своему сценарию. По её словам, работа всегда помогала ей поддерживать себя в форме не хуже заботы семьи и врачей.

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