Александр Збруев обратился к медикам с симптомами коронавирусной инфекции

Коронавирус шагает по планете, не делая различий между обычными и очень знаменитыми людьми. На днях симптомы новой болезни обнаружил у себя 81-летний актёр Александр Збруев и поспешил обратиться за медицинской помощью.

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После детального обследования медики сделали вывод, что никакой коронавирусной инфекции у Збруева всё-таки нет. Состояние актёра оценили как «удовлетворительное» и выписали домой – лечиться от простуды.

Сам Александр Викторович позже рассказал журналистам, что испытал большое облегчение, когда диагноз не подтвердился. На самом деле он давно не покидал пределов России и не контактировал с потенциально больными людьми. Но на фоне пугающих новостей решил перестраховаться, обратившись к врачам при первых признаках болезни.

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