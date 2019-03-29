Стареющий шоумен Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой супругой

58-летний шоумен Александр Цекало и его 28-летняя жена Дарина Эрвин посетили церемонию вручения премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Это первое светское мероприятие, на котором супруги появились вместе после свадьбы, которая состоялась в начале года в Беверли-Хиллз.

По информации столичных СМИ, молодожены прилетели в Москву прямо из свадебного путешествия по Италии. На церемонии Александр Цекало выглядел очень счастливым и постоянно целовал молодую жену, которая также не скрывала своих чувств к новоиспеченному мужу.

А вот пользователи соцсетей весьма скептически отнеслись к новому счастью известного продюсера. Они предположили, что молодой красавице нужны от супруга только деньги, а о любви в этой паре речи быть не может.



Впрочем, Дарину Эрвин вряд ли можно назвать охотницей за чужими капиталами - она успела сделать карьеру модели, проявила себя как актриса и художница. Эрвин играет на подмостках "Theatre68" в Лос-Анджелесе, снялась в сериалах "Film Lab Presents", "Идеальное убийство" и сыграла небольшую роль в фильме "Кое-что на день рождения".



Брак с Дариной стал для Александра Цекало четвертым. До этого он уже был женат на певице Алене Шиферман, от которой ушел к Лолите Милявской и прожил с ней 12 лет. Третий раз продюсер женился на Виктории Галушко, супруги родили двоих детей и расстались совсем недавно - в конце 2018 года. Предполагаемой причиной развода СМИ считают именно роман Цекало с Дариной Эрвин, так как почти одновременно со слухами о разводе влюбленные начали появляться на публике вместе.

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