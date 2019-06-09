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Александр Шульгин вычеркнул "бывшую" семью из своей жизни
Анастасия ШИЛОВА   
09 Июня 2019 г.
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Известная певица Валерия уже более 15 лет замужем за Иосифом Пригожиным. С ним она обрела семейное счастье, и до сих пор благодарна супругу за поддержку. С бывшим мужем Александром Шульгиным она пережила настоящий ад - он часто угрожал ей, даже неоднократно бил, поэтому Валерия старается не вспоминать прошлое.

Александр Шульгин вычеркнул "бывшую" семью из своей жизни

Недавно же певица рассказала, что после расставания Александр не захотел общаться со своими детьми и просто исчез. Валерия признается, что не знает, где он и что делает. Она навсегда стёрла его из жизни - как своей, так и детей. Видимо, и Шульгин поступил точно так же, не помогая троим детям и не интересуясь их судьбой. Они, в свою очередь, не желают общаться с человеком, обижавшим их мать.

Исполнительница рада, что судьба сложилась подобным образом, и экс-муж никак не общается с детьми, ведь он вполне мог отрицательно на них повлиять. По словам Валерии, сейчас Шульгин даже не занимается продюсированием, потому как нет желающих с ним работать.

Выйдя замуж за Пригожина, артистка наконец-то почувствовала покой и защиту. Супруг смог уберечь её от волнений и общения с бывшим. Несмотря на доверительные и любящие отношения, у них тоже иногда возникают ссоры. Чаще всего конфликты происходят по рабочим моментам, когда Пригожин "слишком громко" себя ведёт. Однако Валерия утверждает, что они смогли "сростись на энергетическом уровне" и просто уже не могут друг без друга.

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