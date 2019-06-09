Александр Шульгин вычеркнул "бывшую" семью из своей жизни

Известная певица Валерия уже более 15 лет замужем за Иосифом Пригожиным. С ним она обрела семейное счастье, и до сих пор благодарна супругу за поддержку. С бывшим мужем Александром Шульгиным она пережила настоящий ад - он часто угрожал ей, даже неоднократно бил, поэтому Валерия старается не вспоминать прошлое.

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Недавно же певица рассказала, что после расставания Александр не захотел общаться со своими детьми и просто исчез. Валерия признается, что не знает, где он и что делает. Она навсегда стёрла его из жизни - как своей, так и детей. Видимо, и Шульгин поступил точно так же, не помогая троим детям и не интересуясь их судьбой. Они, в свою очередь, не желают общаться с человеком, обижавшим их мать.



Исполнительница рада, что судьба сложилась подобным образом, и экс-муж никак не общается с детьми, ведь он вполне мог отрицательно на них повлиять. По словам Валерии, сейчас Шульгин даже не занимается продюсированием, потому как нет желающих с ним работать.



Выйдя замуж за Пригожина, артистка наконец-то почувствовала покой и защиту. Супруг смог уберечь её от волнений и общения с бывшим. Несмотря на доверительные и любящие отношения, у них тоже иногда возникают ссоры. Чаще всего конфликты происходят по рабочим моментам, когда Пригожин "слишком громко" себя ведёт. Однако Валерия утверждает, что они смогли "сростись на энергетическом уровне" и просто уже не могут друг без друга.

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