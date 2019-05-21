Александр Серов не пришел на свадьбу дочери якобы из-за работы

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Известный певец Александр Серов в последнее время часто посещает различные телешоу. Зрители уже не раз обсуждали его личную жизнь, любовниц и внебрачных детей, с которыми у него постоянные конфликты и разборки. Официально у исполнителя только один ребёнок — Мишель Серова. Они поддерживают прекрасные отношения, и дочь всегда поддерживала и защищала отца.
Мишель признавалась, что они с отцом тесно общаются, и она всё знает о своём родителе. Однако, как выяснилось недавно, их отношения всё же не настолько близкие - на днях девушка вышла замуж, а отец даже не присутствовал на торжестве.
Мишель решила не устраивать пышную свадьбу, и церемония прошла тайно в ЗАГСе Барвихи. Среди гостей были только близкие друзья. В "день икс" дочь Серова выложила в соцсети свои фотографии с праздника, где она запечатлена в красивом свадебном платье и с цветами в руках. При этом о муже девушка ничего не сказала и даже не показала его снимков, тем самым заинтриговав поклонников знаменитого отца.
И вот на программе “Пусть говорят” 56-летний Александр Серов рассказал о причине своего отсутствия на свадьбе любимой дочери. По его словам, он был очень занят на работе и поэтому не смог прийти.
Артист также рассказал о зяте, с которым поначалу действительно не складывались отношения. Оказалось, что мужем дочери Серова стал 32-летний бизнесмен по имени Роман, который изначально не понравился будущему тестю. Когда жених просил руки девушки у ее отца, тот засыпал его различного рода вопросами, и они пришлись не по душе бизнесмену. Конечно же, как и любой отец, знаменитый исполнитель переживал за любимую дочь, вот и проверял ухажёра.
В дальнейшем Серов вроде бы нашёл общий язык с зятем и сделал молодоженам дорогой подарок — квартиру в центре Москвы. Но при этом на свадьбу все-таки не явился, сославшись на плотный рабочий график. А вы ему верите?
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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