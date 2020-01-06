Александр Песков готов стать «одиноким дедушкой», но пока не дождался внуков

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Популярный российский артист пародийного жанра Александр Песков рассказал о своих мечтах, которые, как он надеется, сбудутся в 2020 году.
Больше всего ему хочется выдать дочь Дарью замуж и стать дедушкой. Этого артист ждёт уже очень давно, он даже готов взять на себя воспитание ребёнка. Дарья даже шутит по этому поводу, что "папа готов стать одиноким дедушкой". Однако, пока 33-летняя наследница артиста полностью занята работой - трудится главным администратором в детском коллективе "Непоседы", хотя в детстве планировала стать певицей и телеведущей.
По её словам, она такой же трудоголик как и отец, наверно поэтому получила два высших образования, и старается всегда доводить начатое дело до конца, при этом "всё должно быть как можно лучше". Чтобы отдохнуть, Дарье приходиться уезжать куда-нибудь далеко и выключать все телефоны и другие гаджеты.
Кроме тревог о судьбе дочери, Песков вынужден беспокоиться и о собственном здоровье. В прошлом году весной он был госпитализирован из-за проблем с поджелудочной железой, пришлось делать срочную операцию. Это конечно же, вызвало множество слухов, а в жёлтой прессе стали появляться статьи с громкими заголовками "У Пескова диагностировали онкологию". Директору артиста даже пришлось опровергать эти сплетни.
Сейчас Александр вспоминает всё это с улыбкой, а когда, лёжа в больнице, читал свои диагнозы в интернете, то артисту действительно было страшно. После этого случая Песков решил серьёзно заняться своим здоровьем. Теперь он питается исключительно диетическими продуктами, а также полюбил йогурты, хотя раньше просто терпеть их не мог. Но самое главное, что помогает держать себя в тонусе - это любимая работа, которой пародист всё так же уделяет очень много времени.
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