Александр Панкратов-Чёрный развеял очередные слухи о своем самочувствии

Поклонники известного актёра Панкратова-Чёрного всерьёз обеспокоены его состоянием здоровья. На днях ему неожиданно стало плохо во время съемок, и его увезла скорая помощь, что и вызвало множество предположений и слухов.

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В итоге 69-летний актёр лично прокомментировал эту ситуацию, заявив, что с ним всё в порядке, так как ему надоели беспокойные звонки и расспросы о самочувствии. Александр Панкратов-Чёрный в настоящее время чувствует себя хорошо и целый день проводит на съемочной площадке. Сейчас он работает над вторым сезоном сериала "ИП Пирогова", который выйдет на экраны уже в ближайшие месяцы.



Кстати, актёре не первый раз приписывают различные болезни, которых у него на самом деле нет. Год назад у него были небольшие проблемы с пальцем. Узнав, что Панкратов-Чёрный обратился к врачам, СМИ тут же распространили информацию, что артисту могут ампутировать всю руку.



Вот и сейчас слухи о здоровье Панкратова-Чёрного оказались преувеличены. Что стало причиной его плохого самочувствия актёр говорить не стал. Скорее всего, он просто переутомился из-за того, что много работает или перегрелся на солнце.



Как бы там ни было, поклонники желают своему кумиру скорейшего выздоровления и надеются, что он побережёт себя, станет больше отдыхать и следить за своим здоровьем. Почитатели таланта актёра с нетерпением ждут выхода в свет фильмов с его участием и новых интересных ролей.

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