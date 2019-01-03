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Александр Панкратов-Чёрный рассказал о своих уходах из семьи
Анастасия Шилова   
03 Января 2019 г.
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love Romashka

Известный актёр Александр Панкратов-Чёрный в передаче “Судьба человека” рассказал о сложном семейном периоде. Оказалось, что мужчина часто изменял жене и даже хотел уйти, но каждый раз сравнивал свою Юлию с другими и убеждался, что она самая лучшая.

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Александр Васильевич рос в обычной деревне и самостоятельно смог выйти в люди. Его друзьями были многие известные люди, такие как Евстигнеев и Высоцкий, поэтому артист всегда считал себя счастливчиком. Ещё в студенческие годы он встретил Юлию, ставшую его женой и верной спутницей жизни. Её отцом оказался Владимир Монахов — известный кинооператор и зятя поначалу невзлюбил. Их отношения наладились только через несколько лет.

На телеэкране актёр признался в своих изменах и многочисленных уходах из семьи. Имея такой сложный и вспыльчивый характер, он благодарен своей жене за железное терпение. Мужчина всегда считал, что испортил ей жизнь, ведь она могла выбрать хорошего парня с влиятельными родителями, а вместо этого была с ним. Предоставляя ей право изменить свою жизнь, он несколько раз строил отношения на стороне, но каждый раз судьба снова сводила их вместе.

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Мало кто знает, что супруги официально вступили в брак только в 2012 году, а до этого около 30 лет жили, не зарегистрировав отношения. Главной причиной такого поведения Панкратов-Чёрный называет обиду на отца Юлии, который считал, что актёр всего лишь старается сделать карьеру, используя их связи. Поэтому из принципа мужчина не желал вступать в брак. Однако в какой-то момент он подумал, что уже в возрасте и может умереть, поэтому и решил сыграть скромную свадьбу, где были только он и его Юлия. Супруги прошли много испытаний, но всё же нашли в себе силы простить друг другу все обиды и быть вместе несмотря ни на что.

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