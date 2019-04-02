Александр Друзь оскандалился и ушел на пенсию

Недавно известный участник интеллектуальных игр Александр Друзь стал участником скандала из-за обвинений в несоблюдении правил. Редактор шоу “Кто хочет стать миллионером” Илья Бер обнародовал разговор по телефону, где Друзь предлагает ему часть приза в обмен на правильные ответы на вопросы игры.





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Интересно, что Александр Абрамович подтвердил свои слова, но заявил, что на самом деле всё было не так. Якобы Бер сам ему позвонил с предложением показать правильные ответы, а Друзь всего лишь хотел понять, на что редактор готов был пойти.



Обсуждаемая игра уже давно состоялась и была показана по телевизору ещё в декабре прошлого года. Тогда участники получили только 200 тысяч рублей, хотя главный приз составлял 3 миллиона. Руководство компании-производителя программы вместе с Первым каналом посчитали нужным аннулировать эту игру. Кроме того, теперь они не допускают Бера и Друзя ко всем играм на интеллектуальных передачах.



После этого недоразумения, 63-летний Александр Абрамович принял для себя решение уйти на пенсию. Недавно знаток поделился с журналистами своими планами на будущее. Теперь он не участвует в бизнес-проектах, однако согласился быть спикером на одном из форумов и даже издал пару книг. Одна из них - путеводитель по Петербургу, а другая — детская. Александр Абрамович очень рад, что теперь можно больше времени уделять обучению молодого поколения, ведь ему есть чему поучить молодёжь, согласны?

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